Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6819 Крутое — Лесной Городок. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:46
2 ч. 54 мин.
21:40
43
Маршрут следования поезда 6819 Крутое — Лесной Городок на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Лесной Городок с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
18:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
18:50
18:51
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 87км
18:54
18:55
4 км.
0 ч. 8 мин.
Дрезна
19:00
19:01
11 км.
0 ч. 14 мин.
Назарьево
19:05
19:05
15 км.
0 ч. 19 мин.
Павловский Посад
19:11
19:12
21 км.
0 ч. 25 мин.
Фрязево
19:23
19:24
34 км.
0 ч. 37 мин.
Храпуново
19:30
19:31
41 км.
0 ч. 44 мин.
Платформа 43км
19:34
19:35
44 км.
0 ч. 48 мин.
Электроугли
19:40
19:40
49 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 33км
19:44
19:44
52 км.
0 ч. 58 мин.
Купавна
19:47
19:49
54 км.
1 ч. 1 мин.
Заря
19:51
19:52
56 км.
1 ч. 5 мин.
Черное
19:55
19:55
57 км.
1 ч. 9 мин.
Железнодорожная
19:59
20:01
60 км.
1 ч. 13 мин.
Ольгино
20:04
20:05
61 км.
1 ч. 18 мин.
Кучино
20:07
20:07
62 км.
1 ч. 21 мин.
Салтыковская
20:10
20:10
64 км.
1 ч. 24 мин.
Никольское
20:13
20:13
65 км.
1 ч. 27 мин.
Реутов
20:17
20:17
67 км.
1 ч. 31 мин.
Новогиреево
20:20
20:21
69 км.
1 ч. 34 мин.
Кусково
20:23
20:23
70 км.
1 ч. 37 мин.
Чухлинка
20:26
20:26
72 км.
1 ч. 40 мин.
Нижегородская
20:29
20:29
73 км.
1 ч. 43 мин.
Серп И Молот
20:33
20:34
76 км.
1 ч. 47 мин.
Москва
Курский Вокзал
20:37
20:38
77 км.
1 ч. 51 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
20:42
20:42
79 км.
1 ч. 56 мин.
Марьина Роща
20:47
20:48
81 км.
2 ч. 1 мин.
Савеловская
20:50
20:51
83 км.
2 ч. 4 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
20:53
20:54
85 км.
2 ч. 7 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
21:02
21:03
89 км.
2 ч. 16 мин.
Кутузовская
Мцд-4
21:04
21:04
90 км.
2 ч. 18 мин.
Поклонная
21:07
21:07
91 км.
2 ч. 21 мин.
Минская
21:09
21:10
92 км.
2 ч. 23 мин.
Матвеевское
21:13
21:13
94 км.
2 ч. 27 мин.
Аминьевская
21:15
21:16
95 км.
2 ч. 29 мин.
Очаково I
21:18
21:19
96 км.
2 ч. 32 мин.
Мещерская
Киевское Направление
21:21
21:22
98 км.
2 ч. 35 мин.
Солнечная
21:24
21:25
100 км.
2 ч. 38 мин.
Переделкино
21:27
21:27
101 км.
2 ч. 41 мин.
Мичуринец
21:31
21:31
103 км.
2 ч. 45 мин.
Внуково
21:34
21:35
105 км.
2 ч. 48 мин.
Лесной Городок
21:40
108 км.
2 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Крутое → Лесной Городок Распечатать расписание поезда