Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6818 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
17:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
18:00
18:01
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
18:03
18:04
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
18:06
18:07
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
18:10
18:10
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
18:12
18:12
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
18:16
18:17
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
18:22
18:23
13 км.
0 ч. 25 мин.
Мичуринец
18:25
18:26
15 км.
0 ч. 28 мин.
Переделкино
18:29
18:29
17 км.
0 ч. 32 мин.
Солнечная
18:32
18:32
18 км.
0 ч. 35 мин.
Мещерская
Киевское Направление
18:35
18:36
20 км.
0 ч. 38 мин.
Очаково I
18:38
18:39
22 км.
0 ч. 41 мин.
Аминьевская
18:41
18:41
23 км.
0 ч. 44 мин.
Матвеевское
18:43
18:43
24 км.
0 ч. 46 мин.
Минская
18:46
18:47
26 км.
0 ч. 49 мин.
Поклонная
18:49
18:49
27 км.
0 ч. 52 мин.
Кутузовская
Мцд-4
18:52
18:52
28 км.
0 ч. 55 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
18:53
18:54
29 км.
0 ч. 56 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
19:00
19:01
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
19:04
19:04
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
19:07
19:07
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
19:12
19:13
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
19:16
19:17
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
19:20
19:21
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
19:26
19:26
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
19:29
19:29
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
19:32
19:32
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
19:35
19:35
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
19:38
19:39
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
19:42
19:43
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
19:45
19:46
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
19:48
19:49
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
19:51
19:52
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
19:55
19:56
58 км.
1 ч. 58 мин.
Черное
19:59
19:59
61 км.
2 ч. 2 мин.
Заря
20:01
20:02
62 км.
2 ч. 4 мин.
Купавна
20:05
20:06
64 км.
2 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 33км
20:08
20:09
66 км.
2 ч. 11 мин.
Электроугли
20:12
20:12
69 км.
2 ч. 15 мин.
Храпуново
20:19
20:19
78 км.
2 ч. 22 мин.
Есино
20:21
20:22
79 км.
2 ч. 24 мин.
Фрязево
20:26
20:27
84 км.
2 ч. 29 мин.
Казанское
20:32
20:33
91 км.
2 ч. 35 мин.
Вохна
20:36
20:37
94 км.
2 ч. 39 мин.
Павловский Посад
20:40
20:41
96 км.
2 ч. 43 мин.
Дрезна
20:49
20:49
107 км.
2 ч. 52 мин.
Орехово-Зуево
20:56
20:58
116 км.
2 ч. 59 мин.
Крутое
21:01
118 км.
3 ч. 4 мин.
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