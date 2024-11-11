Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6813 Петушки — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
17:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
17:35
17:36
4 км.
0 ч. 6 мин.
Омутище
17:39
17:40
8 км.
0 ч. 10 мин.
Платформа 113км
17:42
17:43
10 км.
0 ч. 13 мин.
Покров
17:46
17:47
14 км.
0 ч. 17 мин.
Глубоково
17:50
17:50
17 км.
0 ч. 21 мин.
Усад
17:54
17:55
20 км.
0 ч. 25 мин.
Воиново
17:56
17:57
23 км.
0 ч. 27 мин.
Крутое
18:02
18:02
28 км.
0 ч. 33 мин.
Орехово-Зуево
18:05
18:06
30 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 87км
18:09
18:10
32 км.
0 ч. 40 мин.
Кабаново
18:12
18:12
34 км.
0 ч. 43 мин.
Дрезна
18:16
18:17
39 км.
0 ч. 47 мин.
Назарьево
18:21
18:21
43 км.
0 ч. 52 мин.
Павловский Посад
18:26
18:27
49 км.
0 ч. 57 мин.
Фрязево
18:39
18:52
62 км.
1 ч. 10 мин.
Есино
18:57
18:57
67 км.
1 ч. 28 мин.
Храпуново
19:00
19:00
68 км.
1 ч. 31 мин.
Платформа 43км
19:03
19:04
71 км.
1 ч. 34 мин.
Электроугли
19:08
19:09
76 км.
1 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 33км
19:12
19:13
79 км.
1 ч. 43 мин.
Купавна
19:17
19:18
81 км.
1 ч. 48 мин.
Заря
19:21
19:21
83 км.
1 ч. 52 мин.
Черное
19:23
19:24
84 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
19:28
19:29
87 км.
1 ч. 59 мин.
Ольгино
19:33
19:33
88 км.
2 ч. 4 мин.
Кучино
19:36
19:37
89 км.
2 ч. 7 мин.
Салтыковская
19:40
19:40
91 км.
2 ч. 11 мин.
Никольское
19:43
19:43
92 км.
2 ч. 14 мин.
Реутов
19:47
19:47
94 км.
2 ч. 18 мин.
Новогиреево
19:50
19:51
96 км.
2 ч. 21 мин.
Кусково
19:53
19:53
97 км.
2 ч. 24 мин.
Чухлинка
19:56
19:56
99 км.
2 ч. 27 мин.
Нижегородская
19:59
19:59
100 км.
2 ч. 30 мин.
Серп И Молот
20:03
20:04
103 км.
2 ч. 34 мин.
Москва
Курский Вокзал
20:07
20:08
104 км.
2 ч. 38 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
20:11
20:12
106 км.
2 ч. 42 мин.
Марьина Роща
20:17
20:18
108 км.
2 ч. 48 мин.
Савеловская
20:20
20:21
110 км.
2 ч. 51 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
20:23
20:24
112 км.
2 ч. 54 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
20:32
20:33
116 км.
3 ч. 3 мин.
Кутузовская
Мцд-4
20:34
20:34
117 км.
3 ч. 5 мин.
Поклонная
20:37
20:37
118 км.
3 ч. 8 мин.
Минская
20:39
20:40
119 км.
3 ч. 10 мин.
Матвеевское
20:43
20:43
121 км.
3 ч. 14 мин.
Аминьевская
20:45
20:46
122 км.
3 ч. 16 мин.
Очаково I
20:48
20:49
123 км.
3 ч. 19 мин.
Мещерская
Киевское Направление
20:51
20:52
125 км.
3 ч. 22 мин.
Солнечная
20:54
20:55
127 км.
3 ч. 25 мин.
Переделкино
20:57
20:57
128 км.
3 ч. 28 мин.
Мичуринец
21:01
21:01
130 км.
3 ч. 32 мин.
Внуково
21:04
21:05
132 км.
3 ч. 35 мин.
Лесной Городок
21:09
21:10
135 км.
3 ч. 40 мин.
Толстопальцево
21:14
21:14
138 км.
3 ч. 45 мин.
Кокошкино
21:16
21:17
139 км.
3 ч. 47 мин.
Санино
21:20
21:21
141 км.
3 ч. 51 мин.
Крекшино
21:23
21:24
142 км.
3 ч. 54 мин.
Победа
21:26
21:26
143 км.
3 ч. 57 мин.
Апрелевка
21:31
145 км.
4 ч. 2 мин.
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