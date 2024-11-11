Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6791 Крутое — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
16:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
16:46
16:48
2 км.
0 ч. 3 мин.
Остановочный пункт 87км
16:51
16:51
4 км.
0 ч. 8 мин.
Кабаново
16:53
16:54
6 км.
0 ч. 10 мин.
Дрезна
16:58
16:58
11 км.
0 ч. 15 мин.
Назарьево
17:02
17:03
15 км.
0 ч. 19 мин.
Павловский Посад
17:08
17:09
21 км.
0 ч. 25 мин.
Вохна
17:12
17:12
23 км.
0 ч. 29 мин.
Казанское
17:16
17:16
26 км.
0 ч. 33 мин.
Фрязево
17:23
17:24
33 км.
0 ч. 40 мин.
Храпуново
17:41
17:42
40 км.
0 ч. 58 мин.
Электроугли
17:49
17:49
49 км.
1 ч. 6 мин.
Купавна
17:54
17:55
54 км.
1 ч. 11 мин.
Черное
17:59
17:59
57 км.
1 ч. 16 мин.
Железнодорожная
18:03
18:06
60 км.
1 ч. 20 мин.
Ольгино
18:09
18:10
61 км.
1 ч. 26 мин.
Кучино
18:12
18:12
62 км.
1 ч. 29 мин.
Салтыковская
18:15
18:15
64 км.
1 ч. 32 мин.
Никольское
18:18
18:18
65 км.
1 ч. 35 мин.
Реутов
18:22
18:22
67 км.
1 ч. 39 мин.
Новогиреево
18:25
18:26
69 км.
1 ч. 42 мин.
Кусково
18:28
18:28
70 км.
1 ч. 45 мин.
Чухлинка
18:31
18:31
72 км.
1 ч. 48 мин.
Нижегородская
18:34
18:34
73 км.
1 ч. 51 мин.
Серп И Молот
18:38
18:39
76 км.
1 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
18:42
18:43
77 км.
1 ч. 59 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
18:47
18:47
79 км.
2 ч. 4 мин.
Марьина Роща
18:52
18:53
81 км.
2 ч. 9 мин.
Савеловская
18:55
18:56
83 км.
2 ч. 12 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
18:58
18:59
85 км.
2 ч. 15 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
19:07
19:08
89 км.
2 ч. 24 мин.
Кутузовская
Мцд-4
19:09
19:09
90 км.
2 ч. 26 мин.
Поклонная
19:12
19:12
91 км.
2 ч. 29 мин.
Минская
19:14
19:15
92 км.
2 ч. 31 мин.
Матвеевское
19:18
19:18
94 км.
2 ч. 35 мин.
Аминьевская
19:20
19:21
95 км.
2 ч. 37 мин.
Очаково I
19:23
19:24
96 км.
2 ч. 40 мин.
Мещерская
Киевское Направление
19:26
19:27
98 км.
2 ч. 43 мин.
Солнечная
19:29
19:30
100 км.
2 ч. 46 мин.
Переделкино
19:32
19:32
101 км.
2 ч. 49 мин.
Мичуринец
19:36
19:36
103 км.
2 ч. 53 мин.
Внуково
19:39
19:40
105 км.
2 ч. 56 мин.
Лесной Городок
19:44
19:45
108 км.
3 ч. 1 мин.
Толстопальцево
19:49
19:49
111 км.
3 ч. 6 мин.
Кокошкино
19:51
19:52
112 км.
3 ч. 8 мин.
Санино
19:55
19:56
114 км.
3 ч. 12 мин.
Крекшино
19:58
19:59
115 км.
3 ч. 15 мин.
Победа
20:01
20:01
116 км.
3 ч. 18 мин.
Апрелевка
20:06
118 км.
3 ч. 23 мин.
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