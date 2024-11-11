Маршрут следования и продажа билетов
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16:32
2 ч. 51 мин.
19:23
47
Маршрут следования поезда 6784 Лесной Городок — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лесной Городок — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лесной Городок
16:32
0 км.
0 ч. 0 мин.
Внуково
16:37
16:38
3 км.
0 ч. 5 мин.
Мичуринец
16:40
16:41
5 км.
0 ч. 8 мин.
Переделкино
16:44
16:44
7 км.
0 ч. 12 мин.
Солнечная
16:47
16:47
8 км.
0 ч. 15 мин.
Мещерская
Киевское Направление
16:50
16:51
10 км.
0 ч. 18 мин.
Очаково I
16:53
16:54
12 км.
0 ч. 21 мин.
Аминьевская
16:56
16:56
13 км.
0 ч. 24 мин.
Матвеевское
16:58
16:58
14 км.
0 ч. 26 мин.
Минская
17:01
17:02
16 км.
0 ч. 29 мин.
Поклонная
17:04
17:04
17 км.
0 ч. 32 мин.
Кутузовская
Мцд-4
17:07
17:07
18 км.
0 ч. 35 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
17:08
17:09
19 км.
0 ч. 36 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
17:15
17:16
23 км.
0 ч. 43 мин.
Савеловская
17:19
17:19
25 км.
0 ч. 47 мин.
Марьина Роща
17:22
17:22
27 км.
0 ч. 50 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
17:27
17:28
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
17:31
17:32
31 км.
0 ч. 59 мин.
Серп И Молот
17:35
17:36
32 км.
1 ч. 3 мин.
Нижегородская
17:41
17:41
35 км.
1 ч. 9 мин.
Чухлинка
17:44
17:44
36 км.
1 ч. 12 мин.
Кусково
17:47
17:47
38 км.
1 ч. 15 мин.
Новогиреево
17:50
17:50
39 км.
1 ч. 18 мин.
Реутов
17:53
17:54
41 км.
1 ч. 21 мин.
Никольское
17:57
17:58
43 км.
1 ч. 25 мин.
Салтыковская
18:00
18:01
44 км.
1 ч. 28 мин.
Кучино
18:03
18:04
46 км.
1 ч. 31 мин.
Ольгино
18:06
18:07
47 км.
1 ч. 34 мин.
Железнодорожная
18:10
18:11
48 км.
1 ч. 38 мин.
Черное
18:14
18:14
51 км.
1 ч. 42 мин.
Заря
18:16
18:17
52 км.
1 ч. 44 мин.
Купавна
18:20
18:21
54 км.
1 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 33км
18:23
18:24
56 км.
1 ч. 51 мин.
Электроугли
18:27
18:27
59 км.
1 ч. 55 мин.
Платформа 43км
18:32
18:32
64 км.
2 ч. 0 мин.
Храпуново
18:35
18:36
67 км.
2 ч. 3 мин.
Есино
18:38
18:38
68 км.
2 ч. 6 мин.
Фрязево
18:42
18:43
73 км.
2 ч. 10 мин.
Казанское
18:49
18:49
80 км.
2 ч. 17 мин.
Вохна
18:53
18:53
83 км.
2 ч. 21 мин.
Павловский Посад
18:56
18:57
85 км.
2 ч. 24 мин.
Назарьево
19:02
19:03
91 км.
2 ч. 30 мин.
Дрезна
19:07
19:07
95 км.
2 ч. 35 мин.
Кабаново
19:11
19:12
100 км.
2 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 87км
19:14
19:14
102 км.
2 ч. 42 мин.
Орехово-Зуево
19:17
19:19
104 км.
2 ч. 45 мин.
Крутое
19:23
106 км.
2 ч. 51 мин.
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