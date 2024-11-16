Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6783 Петушки — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
15:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
15:30
15:31
4 км.
0 ч. 7 мин.
Омутище
15:34
15:35
8 км.
0 ч. 11 мин.
Платформа 113км
15:37
15:38
10 км.
0 ч. 14 мин.
Покров
15:41
15:42
14 км.
0 ч. 18 мин.
Глубоково
15:45
15:46
17 км.
0 ч. 22 мин.
Усад
15:49
15:50
20 км.
0 ч. 26 мин.
Воиново
15:53
15:53
23 км.
0 ч. 30 мин.
Крутое
15:58
15:59
28 км.
0 ч. 35 мин.
Орехово-Зуево
16:02
16:04
30 км.
0 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 87км
16:07
16:07
32 км.
0 ч. 44 мин.
Кабаново
16:09
16:10
34 км.
0 ч. 46 мин.
Дрезна
16:14
16:15
39 км.
0 ч. 51 мин.
Назарьево
16:19
16:19
43 км.
0 ч. 56 мин.
Павловский Посад
16:25
16:36
49 км.
1 ч. 2 мин.
Вохна
16:40
16:40
51 км.
1 ч. 17 мин.
Казанское
16:44
16:44
54 км.
1 ч. 21 мин.
Фрязево
16:51
17:02
61 км.
1 ч. 28 мин.
Есино
17:07
17:07
66 км.
1 ч. 44 мин.
Храпуново
17:10
17:10
67 км.
1 ч. 47 мин.
Электроугли
17:17
17:17
76 км.
1 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 33км
17:20
17:21
79 км.
1 ч. 57 мин.
Купавна
17:23
17:24
81 км.
2 ч. 0 мин.
Железнодорожная
17:30
17:31
88 км.
2 ч. 7 мин.
Ольгино
17:34
17:35
89 км.
2 ч. 11 мин.
Кучино
17:37
17:37
90 км.
2 ч. 14 мин.
Салтыковская
17:40
17:40
92 км.
2 ч. 17 мин.
Никольское
17:43
17:43
93 км.
2 ч. 20 мин.
Реутов
17:47
17:47
95 км.
2 ч. 24 мин.
Новогиреево
17:50
17:51
97 км.
2 ч. 27 мин.
Кусково
17:53
17:53
98 км.
2 ч. 30 мин.
Чухлинка
17:56
17:56
100 км.
2 ч. 33 мин.
Нижегородская
17:59
17:59
101 км.
2 ч. 36 мин.
Серп И Молот
18:03
18:04
104 км.
2 ч. 40 мин.
Москва
Курский Вокзал
18:07
18:08
105 км.
2 ч. 44 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
18:12
107 км.
2 ч. 49 мин.
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