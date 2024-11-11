Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6778 Лесной Городок — Крутое. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:12
2 ч. 57 мин.
19:09
39
Маршрут следования поезда 6778 Лесной Городок — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лесной Городок — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лесной Городок
16:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Внуково
16:17
16:18
3 км.
0 ч. 5 мин.
Мичуринец
16:20
16:21
5 км.
0 ч. 8 мин.
Переделкино
16:24
16:24
7 км.
0 ч. 12 мин.
Солнечная
16:27
16:27
8 км.
0 ч. 15 мин.
Мещерская
Киевское Направление
16:30
16:31
10 км.
0 ч. 18 мин.
Очаково I
16:33
16:34
12 км.
0 ч. 21 мин.
Аминьевская
16:36
16:36
13 км.
0 ч. 24 мин.
Матвеевское
16:38
16:38
14 км.
0 ч. 26 мин.
Минская
16:41
16:42
16 км.
0 ч. 29 мин.
Поклонная
16:44
16:44
17 км.
0 ч. 32 мин.
Кутузовская
Мцд-4
16:47
16:47
18 км.
0 ч. 35 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
16:48
16:49
19 км.
0 ч. 36 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
16:55
16:56
23 км.
0 ч. 43 мин.
Савеловская
16:59
16:59
25 км.
0 ч. 47 мин.
Марьина Роща
17:02
17:02
27 км.
0 ч. 50 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
17:07
17:08
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
17:11
17:12
31 км.
0 ч. 59 мин.
Серп И Молот
17:15
17:16
32 км.
1 ч. 3 мин.
Нижегородская
17:20
17:21
35 км.
1 ч. 8 мин.
Новогиреево
17:29
17:30
40 км.
1 ч. 17 мин.
Реутов
17:34
17:35
42 км.
1 ч. 22 мин.
Железнодорожная
17:43
17:48
51 км.
1 ч. 31 мин.
Черное
17:52
17:52
54 км.
1 ч. 40 мин.
Заря
17:55
17:55
55 км.
1 ч. 43 мин.
Купавна
17:58
17:59
57 км.
1 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 33км
18:02
18:02
59 км.
1 ч. 50 мин.
Электроугли
18:05
18:06
62 км.
1 ч. 53 мин.
Платформа 43км
18:11
18:11
67 км.
1 ч. 59 мин.
Храпуново
18:14
18:15
70 км.
2 ч. 2 мин.
Есино
18:17
18:18
71 км.
2 ч. 5 мин.
Фрязево
18:22
18:33
76 км.
2 ч. 10 мин.
Казанское
18:38
18:39
83 км.
2 ч. 26 мин.
Павловский Посад
18:44
18:45
89 км.
2 ч. 32 мин.
Назарьево
18:50
18:51
95 км.
2 ч. 38 мин.
Дрезна
18:54
18:55
99 км.
2 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 87км
19:00
19:00
106 км.
2 ч. 48 мин.
Орехово-Зуево
19:03
19:05
108 км.
2 ч. 51 мин.
Крутое
19:09
110 км.
2 ч. 57 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Лесной Городок → Крутое Распечатать расписание поезда