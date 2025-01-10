Маршрут следования и продажа билетов
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05:37
0 ч. 59 мин.
06:36
14
Маршрут следования поезда 6750 Новолисино — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новолисино — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новолисино
05:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 40км
05:42
05:42
1 км.
0 ч. 5 мин.
Ручеек
05:47
05:47
2 км.
0 ч. 10 мин.
Платформа 34км
05:50
05:50
3 км.
0 ч. 13 мин.
Павловск
05:59
06:00
9 км.
0 ч. 22 мин.
Царское Село
06:04
06:05
12 км.
0 ч. 27 мин.
Детскосельская
06:07
06:08
14 км.
0 ч. 30 мин.
Паровозный Музей
06:12
06:12
19 км.
0 ч. 35 мин.
Шушары
06:15
06:15
21 км.
0 ч. 38 мин.
Купчино
06:17
06:18
23 км.
0 ч. 40 мин.
Проспект Славы
06:21
06:22
25 км.
0 ч. 44 мин.
Воздухоплавательный Парк
06:26
06:27
29 км.
0 ч. 49 мин.
Боровая
06:30
06:32
30 км.
0 ч. 53 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
06:36
31 км.
0 ч. 59 мин.
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