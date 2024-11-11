Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6744 Апрелевка — Крутое. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 6744 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
13:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
13:05
13:06
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
13:08
13:09
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
13:11
13:12
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
13:15
13:15
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
13:17
13:17
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
13:21
13:22
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
13:27
13:28
13 км.
0 ч. 25 мин.
Мичуринец
13:30
13:31
15 км.
0 ч. 28 мин.
Переделкино
13:34
13:34
17 км.
0 ч. 32 мин.
Солнечная
13:37
13:37
18 км.
0 ч. 35 мин.
Мещерская
Киевское Направление
13:40
13:41
20 км.
0 ч. 38 мин.
Очаково I
13:43
13:44
22 км.
0 ч. 41 мин.
Аминьевская
13:46
13:46
23 км.
0 ч. 44 мин.
Матвеевское
13:48
13:48
24 км.
0 ч. 46 мин.
Минская
13:51
13:52
26 км.
0 ч. 49 мин.
Поклонная
13:54
13:54
27 км.
0 ч. 52 мин.
Кутузовская
Мцд-4
13:57
13:57
28 км.
0 ч. 55 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
13:58
13:59
29 км.
0 ч. 56 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
14:05
14:06
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
14:09
14:09
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
14:12
14:12
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
14:17
14:18
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
14:21
14:22
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
14:25
14:26
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
14:31
14:31
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
14:34
14:34
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
14:37
14:37
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
14:40
14:40
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
14:43
14:44
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
14:47
14:48
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
14:50
14:51
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
14:53
14:54
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
14:56
14:57
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
15:00
15:01
58 км.
1 ч. 58 мин.
Черное
15:04
15:04
61 км.
2 ч. 2 мин.
Заря
15:06
15:07
62 км.
2 ч. 4 мин.
Купавна
15:10
15:11
64 км.
2 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 33км
15:13
15:14
66 км.
2 ч. 11 мин.
Электроугли
15:17
15:18
69 км.
2 ч. 15 мин.
Платформа 43км
15:22
15:23
74 км.
2 ч. 20 мин.
Храпуново
15:26
15:26
77 км.
2 ч. 24 мин.
Есино
15:28
15:29
78 км.
2 ч. 26 мин.
Фрязево
15:33
15:34
83 км.
2 ч. 31 мин.
Казанское
15:39
15:40
90 км.
2 ч. 37 мин.
Вохна
15:43
15:44
93 км.
2 ч. 41 мин.
Павловский Посад
15:47
15:48
95 км.
2 ч. 45 мин.
Назарьево
15:53
15:53
101 км.
2 ч. 51 мин.
Дрезна
15:57
15:58
105 км.
2 ч. 55 мин.
Кабаново
16:02
16:02
110 км.
3 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 87км
16:04
16:05
112 км.
3 ч. 2 мин.
Орехово-Зуево
16:08
16:09
114 км.
3 ч. 6 мин.
Крутое
16:14
116 км.
3 ч. 12 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Апрелевка → Крутое Распечатать расписание поезда