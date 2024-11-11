Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6722 Апрелевка — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
11:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
11:15
11:16
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
11:18
11:19
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
11:21
11:22
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
11:25
11:25
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
11:27
11:27
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
11:31
11:32
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
11:37
11:38
13 км.
0 ч. 25 мин.
Мичуринец
11:40
11:41
15 км.
0 ч. 28 мин.
Переделкино
11:44
11:44
17 км.
0 ч. 32 мин.
Солнечная
11:47
11:47
18 км.
0 ч. 35 мин.
Мещерская
Киевское Направление
11:50
11:51
20 км.
0 ч. 38 мин.
Очаково I
11:53
11:54
22 км.
0 ч. 41 мин.
Аминьевская
11:56
11:56
23 км.
0 ч. 44 мин.
Матвеевское
11:58
11:58
24 км.
0 ч. 46 мин.
Минская
12:01
12:02
26 км.
0 ч. 49 мин.
Поклонная
12:04
12:04
27 км.
0 ч. 52 мин.
Кутузовская
Мцд-4
12:07
12:07
28 км.
0 ч. 55 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
12:08
12:09
29 км.
0 ч. 56 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
12:15
12:16
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
12:19
12:19
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
12:22
12:22
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
12:27
12:28
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
12:31
12:32
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
12:35
12:36
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
12:41
12:41
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
12:44
12:44
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
12:47
12:47
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
12:50
12:50
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
12:53
12:54
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
12:57
12:58
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
13:00
13:01
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
13:03
13:04
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
13:06
13:07
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
13:10
13:11
58 км.
1 ч. 58 мин.
Черное
13:14
13:15
61 км.
2 ч. 2 мин.
Заря
13:17
13:18
62 км.
2 ч. 5 мин.
Купавна
13:22
13:23
64 км.
2 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 33км
13:25
13:26
66 км.
2 ч. 13 мин.
Электроугли
13:30
13:30
69 км.
2 ч. 18 мин.
Храпуново
13:38
13:38
78 км.
2 ч. 26 мин.
Фрязево
13:43
13:44
85 км.
2 ч. 31 мин.
Павловский Посад
13:54
13:55
98 км.
2 ч. 42 мин.
Назарьево
14:00
14:01
104 км.
2 ч. 48 мин.
Дрезна
14:05
14:06
108 км.
2 ч. 53 мин.
Кабаново
14:10
14:10
113 км.
2 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 87км
14:12
14:13
115 км.
3 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
14:15
14:17
117 км.
3 ч. 3 мин.
Крутое
14:20
14:20
119 км.
3 ч. 8 мин.
Воиново
14:25
14:26
124 км.
3 ч. 13 мин.
Усад
14:28
14:28
127 км.
3 ч. 16 мин.
Глубоково
14:32
14:32
130 км.
3 ч. 20 мин.
Покров
14:35
14:36
133 км.
3 ч. 23 мин.
Платформа 113км
14:39
14:40
137 км.
3 ч. 27 мин.
Омутище
14:42
14:43
139 км.
3 ч. 30 мин.
Леоново
14:46
14:47
143 км.
3 ч. 34 мин.
Петушки
14:54
147 км.
3 ч. 42 мин.
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