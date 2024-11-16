Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6717 Петушки — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
11:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
11:19
11:19
4 км.
0 ч. 7 мин.
Омутище
11:23
11:23
8 км.
0 ч. 11 мин.
Платформа 113км
11:26
11:26
10 км.
0 ч. 14 мин.
Покров
11:30
11:31
14 км.
0 ч. 18 мин.
Глубоково
11:34
11:34
17 км.
0 ч. 22 мин.
Усад
11:38
11:38
20 км.
0 ч. 26 мин.
Воиново
11:40
11:41
23 км.
0 ч. 28 мин.
Крутое
11:46
11:46
28 км.
0 ч. 34 мин.
Орехово-Зуево
11:49
11:51
30 км.
0 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 87км
11:54
11:54
32 км.
0 ч. 42 мин.
Кабаново
11:57
11:57
34 км.
0 ч. 45 мин.
Дрезна
12:01
12:02
39 км.
0 ч. 49 мин.
Назарьево
12:06
12:07
43 км.
0 ч. 54 мин.
Павловский Посад
12:12
12:13
49 км.
1 ч. 0 мин.
Вохна
12:17
12:17
51 км.
1 ч. 5 мин.
Казанское
12:21
12:22
54 км.
1 ч. 9 мин.
Фрязево
12:29
12:30
61 км.
1 ч. 17 мин.
Есино
12:35
12:36
66 км.
1 ч. 23 мин.
Храпуново
12:38
12:39
67 км.
1 ч. 26 мин.
Платформа 43км
12:43
12:43
70 км.
1 ч. 31 мин.
Электроугли
12:49
12:50
75 км.
1 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 33км
12:53
12:53
78 км.
1 ч. 41 мин.
Купавна
12:56
12:58
80 км.
1 ч. 44 мин.
Заря
13:01
13:01
82 км.
1 ч. 49 мин.
Черное
13:04
13:05
83 км.
1 ч. 52 мин.
Железнодорожная
13:08
13:09
86 км.
1 ч. 56 мин.
Ольгино
13:12
13:13
87 км.
2 ч. 0 мин.
Кучино
13:15
13:15
88 км.
2 ч. 3 мин.
Салтыковская
13:18
13:18
90 км.
2 ч. 6 мин.
Никольское
13:21
13:21
91 км.
2 ч. 9 мин.
Реутов
13:25
13:25
93 км.
2 ч. 13 мин.
Новогиреево
13:28
13:29
95 км.
2 ч. 16 мин.
Кусково
13:31
13:31
96 км.
2 ч. 19 мин.
Чухлинка
13:34
13:34
98 км.
2 ч. 22 мин.
Нижегородская
13:37
13:37
99 км.
2 ч. 25 мин.
Серп И Молот
13:41
13:42
102 км.
2 ч. 29 мин.
Москва
Курский Вокзал
13:45
13:46
103 км.
2 ч. 33 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
13:50
105 км.
2 ч. 38 мин.
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