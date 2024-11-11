Маршрут следования и продажа билетов
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14:03
2 ч. 57 мин.
17:00
33
Маршрут следования поезда 6716 Валуйки — Старый Оскол на карте со всеми остановками
Расписание поезда Валуйки — Старый Оскол с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Валуйки
14:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 752км
14:09
14:09
1 км.
0 ч. 6 мин.
Симоновская
14:13
14:13
2 км.
0 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 748км
14:17
14:17
6 км.
0 ч. 14 мин.
Солоти
14:22
14:23
9 км.
0 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 739км
14:27
14:27
12 км.
0 ч. 24 мин.
Принцевка
14:31
14:31
15 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 730км
14:36
14:36
19 км.
0 ч. 33 мин.
Рай
14:42
14:43
24 км.
0 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 721км
14:47
14:48
29 км.
0 ч. 44 мин.
Волоконовка
14:55
14:56
35 км.
0 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 710км
14:59
15:00
37 км.
0 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 706км
15:04
15:05
41 км.
1 ч. 1 мин.
Староивановка
15:07
15:08
43 км.
1 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 697км
15:13
15:14
48 км.
1 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 694км
15:17
15:18
50 км.
1 ч. 14 мин.
Слоновка
15:21
15:22
53 км.
1 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 686км
15:27
15:27
57 км.
1 ч. 24 мин.
Новый Оскол
15:37
15:38
63 км.
1 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 671км
15:46
15:46
69 км.
1 ч. 43 мин.
Холки
15:51
15:52
72 км.
1 ч. 48 мин.
Чернянка
16:01
16:02
82 км.
1 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 652км
16:06
16:07
85 км.
2 ч. 3 мин.
Окуневка
16:13
16:13
92 км.
2 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 640км
16:17
16:18
96 км.
2 ч. 14 мин.
Голофеевка
16:24
16:25
101 км.
2 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 630км
16:30
16:30
105 км.
2 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 626км
16:34
16:35
108 км.
2 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 624км
16:38
16:38
110 км.
2 ч. 35 мин.
Котел
16:41
16:42
112 км.
2 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 617км
16:46
16:47
116 км.
2 ч. 43 мин.
Путевой пост 615км
16:49
16:50
118 км.
2 ч. 46 мин.
Старый Оскол
17:00
122 км.
2 ч. 57 мин.
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