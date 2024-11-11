Маршрут следования и продажа билетов
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17:30
3 ч. 3 мин.
20:33
33
Маршрут следования поезда 6715 Старый Оскол — Валуйки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Старый Оскол — Валуйки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Старый Оскол
17:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Путевой пост 615км
17:40
17:40
4 км.
0 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 617км
17:43
17:43
6 км.
0 ч. 13 мин.
Котел
17:48
17:49
10 км.
0 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 624км
17:52
17:52
12 км.
0 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 626км
17:56
17:56
14 км.
0 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 630км
18:00
18:01
17 км.
0 ч. 30 мин.
Голофеевка
18:06
18:07
21 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 640км
18:13
18:13
26 км.
0 ч. 43 мин.
Окуневка
18:17
18:17
30 км.
0 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 652км
18:23
18:24
37 км.
0 ч. 53 мин.
Чернянка
18:29
18:30
40 км.
0 ч. 59 мин.
Холки
18:39
18:40
50 км.
1 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 671км
18:44
18:44
53 км.
1 ч. 14 мин.
Новый Оскол
18:53
18:54
59 км.
1 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 686км
19:02
19:02
65 км.
1 ч. 32 мин.
Слоновка
19:07
19:08
69 км.
1 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 694км
19:11
19:12
72 км.
1 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 697км
19:15
19:16
74 км.
1 ч. 45 мин.
Староивановка
19:21
19:21
79 км.
1 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 706км
19:24
19:25
81 км.
1 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 710км
19:29
19:30
85 км.
1 ч. 59 мин.
Волоконовка
19:35
19:36
87 км.
2 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 721км
19:44
19:44
93 км.
2 ч. 14 мин.
Рай
19:49
19:50
98 км.
2 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 730км
19:55
19:56
103 км.
2 ч. 25 мин.
Принцевка
20:00
20:01
107 км.
2 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 739км
20:05
20:05
110 км.
2 ч. 35 мин.
Солоти
20:09
20:09
113 км.
2 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 748км
20:15
20:16
116 км.
2 ч. 45 мин.
Симоновская
20:20
20:20
120 км.
2 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 752км
20:25
20:25
121 км.
2 ч. 55 мин.
Валуйки
20:33
122 км.
3 ч. 3 мин.
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