Маршрут следования и продажа билетов
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04:33
2 ч. 57 мин.
07:30
33
Маршрут следования поезда 6708 Валуйки — Старый Оскол на карте со всеми остановками
Расписание поезда Валуйки — Старый Оскол с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Валуйки
04:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 752км
04:39
04:39
1 км.
0 ч. 6 мин.
Симоновская
04:43
04:43
2 км.
0 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 748км
04:47
04:47
6 км.
0 ч. 14 мин.
Солоти
04:52
04:53
9 км.
0 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 739км
04:57
04:57
12 км.
0 ч. 24 мин.
Принцевка
05:01
05:01
15 км.
0 ч. 28 мин.
Остановочный пункт 730км
05:06
05:06
19 км.
0 ч. 33 мин.
Рай
05:12
05:13
24 км.
0 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 721км
05:17
05:18
29 км.
0 ч. 44 мин.
Волоконовка
05:25
05:26
35 км.
0 ч. 52 мин.
Остановочный пункт 710км
05:29
05:30
37 км.
0 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 706км
05:34
05:35
41 км.
1 ч. 1 мин.
Староивановка
05:37
05:38
43 км.
1 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 697км
05:43
05:44
48 км.
1 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 694км
05:47
05:48
50 км.
1 ч. 14 мин.
Слоновка
05:51
05:52
53 км.
1 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 686км
05:57
05:57
57 км.
1 ч. 24 мин.
Новый Оскол
06:07
06:08
63 км.
1 ч. 34 мин.
Остановочный пункт 671км
06:16
06:16
69 км.
1 ч. 43 мин.
Холки
06:21
06:22
72 км.
1 ч. 48 мин.
Чернянка
06:31
06:32
82 км.
1 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 652км
06:36
06:37
85 км.
2 ч. 3 мин.
Окуневка
06:43
06:43
92 км.
2 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 640км
06:47
06:48
96 км.
2 ч. 14 мин.
Голофеевка
06:54
06:55
101 км.
2 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 630км
07:00
07:00
105 км.
2 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 626км
07:04
07:05
108 км.
2 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 624км
07:08
07:08
110 км.
2 ч. 35 мин.
Котел
07:11
07:12
112 км.
2 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 617км
07:16
07:17
116 км.
2 ч. 43 мин.
Путевой пост 615км
07:19
07:20
118 км.
2 ч. 46 мин.
Старый Оскол
07:30
122 км.
2 ч. 57 мин.
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