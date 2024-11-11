Поезд 6707 Старый Оскол — Валуйки

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

08:50

Старый Оскол

3 ч. 3 мин.

11:53

Валуйки

33

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Маршрут следования поезда 6707 Старый Оскол — Валуйки на карте со всеми остановками

Расписание поезда Старый Оскол — Валуйки с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Старый Оскол

08:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Путевой пост 615км

09:00

0 мин.

09:00

4 км.

0 ч. 10 мин.

Остановочный пункт 617км

09:03

0 мин.

09:03

6 км.

0 ч. 13 мин.

Котел

09:08

1 мин.

09:09

10 км.

0 ч. 18 мин.

Остановочный пункт 624км

09:12

0 мин.

09:12

12 км.

0 ч. 22 мин.

Остановочный пункт 626км

09:16

0 мин.

09:16

14 км.

0 ч. 26 мин.

Остановочный пункт 630км

09:20

1 мин.

09:21

17 км.

0 ч. 30 мин.

Голофеевка

09:26

1 мин.

09:27

21 км.

0 ч. 36 мин.

Остановочный пункт 640км

09:33

0 мин.

09:33

26 км.

0 ч. 43 мин.

Окуневка

09:37

0 мин.

09:37

30 км.

0 ч. 47 мин.

Остановочный пункт 652км

09:43

1 мин.

09:44

37 км.

0 ч. 53 мин.

Чернянка

09:49

1 мин.

09:50

40 км.

0 ч. 59 мин.

Холки

09:59

1 мин.

10:00

50 км.

1 ч. 9 мин.

Остановочный пункт 671км

10:04

0 мин.

10:04

53 км.

1 ч. 14 мин.

Новый Оскол

10:13

1 мин.

10:14

59 км.

1 ч. 23 мин.

Остановочный пункт 686км

10:22

0 мин.

10:22

65 км.

1 ч. 32 мин.

Слоновка

10:27

1 мин.

10:28

69 км.

1 ч. 37 мин.

Остановочный пункт 694км

10:31

1 мин.

10:32

72 км.

1 ч. 41 мин.

Остановочный пункт 697км

10:35

1 мин.

10:36

74 км.

1 ч. 45 мин.

Староивановка

10:41

0 мин.

10:41

79 км.

1 ч. 51 мин.

Остановочный пункт 706км

10:44

1 мин.

10:45

81 км.

1 ч. 54 мин.

Остановочный пункт 710км

10:49

1 мин.

10:50

85 км.

1 ч. 59 мин.

Волоконовка

10:55

1 мин.

10:56

87 км.

2 ч. 5 мин.

Остановочный пункт 721км

11:04

0 мин.

11:04

93 км.

2 ч. 14 мин.

Рай

11:09

1 мин.

11:10

98 км.

2 ч. 19 мин.

Остановочный пункт 730км

11:15

1 мин.

11:16

103 км.

2 ч. 25 мин.

Принцевка

11:20

1 мин.

11:21

107 км.

2 ч. 30 мин.

Остановочный пункт 739км

11:25

0 мин.

11:25

110 км.

2 ч. 35 мин.

Солоти

11:29

0 мин.

11:29

113 км.

2 ч. 39 мин.

Остановочный пункт 748км

11:35

1 мин.

11:36

116 км.

2 ч. 45 мин.

Симоновская

11:40

0 мин.

11:40

120 км.

2 ч. 50 мин.

Остановочный пункт 752км

11:45

0 мин.

11:45

121 км.

2 ч. 55 мин.

Валуйки

11:53

122 км.

3 ч. 3 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Старый Оскол → Валуйки Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Старый Оскол и Валуйки

Информация о поезде 6707

Планируете поездку по маршруту Старый Оскол — Валуйки? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 6707. Этот поезд отправляется со станции Старый Оскол в 08:50 и прибывает на конечную станцию Валуйки в 11:53. Вся дорога занимает 3 ч. 3 мин., а суммарное время стоянок составляет - 0 ч. 17 мин.

Стоимость мест

  • стоимость места – 305 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 6707

Количество остановок поезда:

33 станции

Самая длинная остановка:

1 мин. – станция Голофеевка

Типы вагонов:

плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

305 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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