Маршрут следования и продажа билетов
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08:50
3 ч. 3 мин.
11:53
33
Маршрут следования поезда 6707 Старый Оскол — Валуйки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Старый Оскол — Валуйки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Старый Оскол
08:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Путевой пост 615км
09:00
09:00
4 км.
0 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 617км
09:03
09:03
6 км.
0 ч. 13 мин.
Котел
09:08
09:09
10 км.
0 ч. 18 мин.
Остановочный пункт 624км
09:12
09:12
12 км.
0 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 626км
09:16
09:16
14 км.
0 ч. 26 мин.
Остановочный пункт 630км
09:20
09:21
17 км.
0 ч. 30 мин.
Голофеевка
09:26
09:27
21 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 640км
09:33
09:33
26 км.
0 ч. 43 мин.
Окуневка
09:37
09:37
30 км.
0 ч. 47 мин.
Остановочный пункт 652км
09:43
09:44
37 км.
0 ч. 53 мин.
Чернянка
09:49
09:50
40 км.
0 ч. 59 мин.
Холки
09:59
10:00
50 км.
1 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 671км
10:04
10:04
53 км.
1 ч. 14 мин.
Новый Оскол
10:13
10:14
59 км.
1 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 686км
10:22
10:22
65 км.
1 ч. 32 мин.
Слоновка
10:27
10:28
69 км.
1 ч. 37 мин.
Остановочный пункт 694км
10:31
10:32
72 км.
1 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 697км
10:35
10:36
74 км.
1 ч. 45 мин.
Староивановка
10:41
10:41
79 км.
1 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 706км
10:44
10:45
81 км.
1 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 710км
10:49
10:50
85 км.
1 ч. 59 мин.
Волоконовка
10:55
10:56
87 км.
2 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 721км
11:04
11:04
93 км.
2 ч. 14 мин.
Рай
11:09
11:10
98 км.
2 ч. 19 мин.
Остановочный пункт 730км
11:15
11:16
103 км.
2 ч. 25 мин.
Принцевка
11:20
11:21
107 км.
2 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 739км
11:25
11:25
110 км.
2 ч. 35 мин.
Солоти
11:29
11:29
113 км.
2 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 748км
11:35
11:36
116 км.
2 ч. 45 мин.
Симоновская
11:40
11:40
120 км.
2 ч. 50 мин.
Остановочный пункт 752км
11:45
11:45
121 км.
2 ч. 55 мин.
Валуйки
11:53
122 км.
3 ч. 3 мин.
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