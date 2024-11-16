Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6705 Петушки — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
10:29
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
10:36
10:37
4 км.
0 ч. 7 мин.
Омутище
10:40
10:41
8 км.
0 ч. 11 мин.
Платформа 113км
10:43
10:44
10 км.
0 ч. 14 мин.
Покров
10:47
10:48
14 км.
0 ч. 18 мин.
Глубоково
10:51
10:52
17 км.
0 ч. 22 мин.
Усад
10:55
10:56
20 км.
0 ч. 26 мин.
Воиново
10:58
10:59
23 км.
0 ч. 29 мин.
Крутое
11:04
11:05
28 км.
0 ч. 35 мин.
Орехово-Зуево
11:08
11:09
30 км.
0 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 87км
11:12
11:13
32 км.
0 ч. 43 мин.
Кабаново
11:15
11:15
34 км.
0 ч. 46 мин.
Дрезна
11:19
11:20
39 км.
0 ч. 50 мин.
Назарьево
11:24
11:24
43 км.
0 ч. 55 мин.
Павловский Посад
11:29
11:30
49 км.
1 ч. 0 мин.
Вохна
11:33
11:34
51 км.
1 ч. 4 мин.
Казанское
11:37
11:38
54 км.
1 ч. 8 мин.
Фрязево
11:44
11:45
61 км.
1 ч. 15 мин.
Есино
11:50
11:50
66 км.
1 ч. 21 мин.
Храпуново
11:53
11:53
67 км.
1 ч. 24 мин.
Платформа 43км
11:56
11:57
70 км.
1 ч. 27 мин.
Электроугли
12:01
12:02
75 км.
1 ч. 32 мин.
Остановочный пункт 33км
12:05
12:06
78 км.
1 ч. 36 мин.
Купавна
12:08
12:10
80 км.
1 ч. 39 мин.
Заря
12:13
12:13
82 км.
1 ч. 44 мин.
Черное
12:16
12:16
83 км.
1 ч. 47 мин.
Железнодорожная
12:20
12:21
86 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
12:24
12:25
87 км.
1 ч. 55 мин.
Кучино
12:27
12:27
88 км.
1 ч. 58 мин.
Салтыковская
12:30
12:30
90 км.
2 ч. 1 мин.
Никольское
12:33
12:33
91 км.
2 ч. 4 мин.
Реутов
12:37
12:37
93 км.
2 ч. 8 мин.
Новогиреево
12:40
12:41
95 км.
2 ч. 11 мин.
Кусково
12:43
12:43
96 км.
2 ч. 14 мин.
Чухлинка
12:46
12:46
98 км.
2 ч. 17 мин.
Нижегородская
12:49
12:49
99 км.
2 ч. 20 мин.
Серп И Молот
12:53
12:54
102 км.
2 ч. 24 мин.
Москва
Курский Вокзал
12:57
12:58
103 км.
2 ч. 28 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
13:02
13:02
105 км.
2 ч. 33 мин.
Марьина Роща
13:07
13:08
107 км.
2 ч. 38 мин.
Савеловская
13:10
13:11
109 км.
2 ч. 41 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
13:13
13:14
111 км.
2 ч. 44 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
13:22
13:23
115 км.
2 ч. 53 мин.
Кутузовская
Мцд-4
13:24
13:24
116 км.
2 ч. 55 мин.
Поклонная
13:27
117 км.
2 ч. 58 мин.
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