Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6698 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
09:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
09:15
09:16
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
09:18
09:19
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
09:21
09:22
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
09:25
09:25
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
09:27
09:27
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
09:31
09:32
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
09:37
09:38
13 км.
0 ч. 25 мин.
Мичуринец
09:40
09:41
15 км.
0 ч. 28 мин.
Переделкино
09:44
09:44
17 км.
0 ч. 32 мин.
Солнечная
09:47
09:47
18 км.
0 ч. 35 мин.
Мещерская
Киевское Направление
09:50
09:51
20 км.
0 ч. 38 мин.
Очаково I
09:53
09:54
22 км.
0 ч. 41 мин.
Аминьевская
09:56
09:56
23 км.
0 ч. 44 мин.
Матвеевское
09:58
09:58
24 км.
0 ч. 46 мин.
Минская
10:01
10:02
26 км.
0 ч. 49 мин.
Поклонная
10:04
10:04
27 км.
0 ч. 52 мин.
Кутузовская
Мцд-4
10:07
10:07
28 км.
0 ч. 55 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
10:08
10:09
29 км.
0 ч. 56 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
10:15
10:16
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
10:19
10:19
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
10:22
10:22
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
10:27
10:28
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
10:31
10:32
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
10:35
10:36
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
10:41
10:41
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
10:44
10:44
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
10:47
10:47
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
10:50
10:50
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
10:53
10:54
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
10:57
10:58
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
11:00
11:01
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
11:03
11:04
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
11:06
11:07
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
11:10
11:11
58 км.
1 ч. 58 мин.
Черное
11:14
11:14
61 км.
2 ч. 2 мин.
Заря
11:16
11:17
62 км.
2 ч. 4 мин.
Купавна
11:20
11:21
64 км.
2 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 33км
11:23
11:24
66 км.
2 ч. 11 мин.
Электроугли
11:27
11:27
69 км.
2 ч. 15 мин.
Платформа 43км
11:32
11:32
74 км.
2 ч. 20 мин.
Храпуново
11:35
11:36
77 км.
2 ч. 23 мин.
Есино
11:38
11:38
78 км.
2 ч. 26 мин.
Фрязево
11:42
11:43
83 км.
2 ч. 30 мин.
Казанское
11:49
11:49
90 км.
2 ч. 37 мин.
Вохна
11:53
11:53
93 км.
2 ч. 41 мин.
Павловский Посад
11:56
11:57
95 км.
2 ч. 44 мин.
Назарьево
12:02
12:03
101 км.
2 ч. 50 мин.
Дрезна
12:06
12:07
105 км.
2 ч. 54 мин.
Кабаново
12:11
12:12
110 км.
2 ч. 59 мин.
Остановочный пункт 87км
12:14
12:14
112 км.
3 ч. 2 мин.
Орехово-Зуево
12:17
12:19
114 км.
3 ч. 5 мин.
Крутое
12:23
116 км.
3 ч. 11 мин.
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