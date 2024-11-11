Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6695 Крутое — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
09:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
09:48
09:49
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 87км
09:52
09:53
4 км.
0 ч. 8 мин.
Кабаново
09:55
09:55
6 км.
0 ч. 11 мин.
Дрезна
09:59
10:00
11 км.
0 ч. 15 мин.
Назарьево
10:04
10:04
15 км.
0 ч. 20 мин.
Павловский Посад
10:09
10:10
21 км.
0 ч. 25 мин.
Вохна
10:13
10:14
23 км.
0 ч. 29 мин.
Казанское
10:17
10:18
26 км.
0 ч. 33 мин.
Фрязево
10:24
10:25
33 км.
0 ч. 40 мин.
Храпуново
10:32
10:32
40 км.
0 ч. 48 мин.
Электроугли
10:40
10:41
49 км.
0 ч. 56 мин.
Купавна
10:47
10:48
54 км.
1 ч. 3 мин.
Черное
10:53
10:53
57 км.
1 ч. 9 мин.
Железнодорожная
10:57
10:58
60 км.
1 ч. 13 мин.
Ольгино
11:01
11:02
61 км.
1 ч. 17 мин.
Кучино
11:04
11:04
62 км.
1 ч. 20 мин.
Салтыковская
11:07
11:07
64 км.
1 ч. 23 мин.
Никольское
11:10
11:10
65 км.
1 ч. 26 мин.
Реутов
11:15
11:16
67 км.
1 ч. 31 мин.
Новогиреево
11:19
11:19
69 км.
1 ч. 35 мин.
Кусково
11:21
11:22
70 км.
1 ч. 37 мин.
Чухлинка
11:25
11:25
72 км.
1 ч. 41 мин.
Нижегородская
11:28
11:29
73 км.
1 ч. 44 мин.
Серп И Молот
11:33
11:34
76 км.
1 ч. 49 мин.
Москва
Курский Вокзал
11:37
11:38
77 км.
1 ч. 53 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
11:42
11:42
79 км.
1 ч. 58 мин.
Марьина Роща
11:47
11:48
81 км.
2 ч. 3 мин.
Савеловская
11:50
11:51
83 км.
2 ч. 6 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
11:53
11:54
85 км.
2 ч. 9 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
12:02
12:03
89 км.
2 ч. 18 мин.
Кутузовская
Мцд-4
12:04
12:04
90 км.
2 ч. 20 мин.
Поклонная
12:07
12:07
91 км.
2 ч. 23 мин.
Минская
12:09
12:10
92 км.
2 ч. 25 мин.
Матвеевское
12:13
12:13
94 км.
2 ч. 29 мин.
Аминьевская
12:15
12:16
95 км.
2 ч. 31 мин.
Очаково I
12:18
12:19
96 км.
2 ч. 34 мин.
Мещерская
Киевское Направление
12:21
12:22
98 км.
2 ч. 37 мин.
Солнечная
12:24
12:25
100 км.
2 ч. 40 мин.
Переделкино
12:27
12:27
101 км.
2 ч. 43 мин.
Мичуринец
12:31
12:31
103 км.
2 ч. 47 мин.
Внуково
12:34
12:35
105 км.
2 ч. 50 мин.
Лесной Городок
12:39
12:40
108 км.
2 ч. 55 мин.
Толстопальцево
12:44
12:44
111 км.
3 ч. 0 мин.
Кокошкино
12:46
12:47
112 км.
3 ч. 2 мин.
Санино
12:50
12:51
114 км.
3 ч. 6 мин.
Крекшино
12:53
12:54
115 км.
3 ч. 9 мин.
Победа
12:56
12:56
116 км.
3 ч. 12 мин.
Апрелевка
13:00
118 км.
3 ч. 16 мин.
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