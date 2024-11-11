Маршрут следования и продажа билетов
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08:22
3 ч. 25 мин.
11:47
55
Маршрут следования поезда 6674 Лесной Городок — Петушки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Лесной Городок — Петушки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Лесной Городок
08:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Внуково
08:27
08:28
3 км.
0 ч. 5 мин.
Мичуринец
08:30
08:31
5 км.
0 ч. 8 мин.
Переделкино
08:34
08:34
7 км.
0 ч. 12 мин.
Солнечная
08:37
08:37
8 км.
0 ч. 15 мин.
Мещерская
Киевское Направление
08:40
08:41
10 км.
0 ч. 18 мин.
Очаково I
08:43
08:44
12 км.
0 ч. 21 мин.
Аминьевская
08:46
08:46
13 км.
0 ч. 24 мин.
Матвеевское
08:48
08:48
14 км.
0 ч. 26 мин.
Минская
08:51
08:52
16 км.
0 ч. 29 мин.
Поклонная
08:54
08:54
17 км.
0 ч. 32 мин.
Кутузовская
Мцд-4
08:57
08:57
18 км.
0 ч. 35 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
08:58
08:59
19 км.
0 ч. 36 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
09:05
09:06
23 км.
0 ч. 43 мин.
Савеловская
09:09
09:09
25 км.
0 ч. 47 мин.
Марьина Роща
09:12
09:12
27 км.
0 ч. 50 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
09:17
09:18
29 км.
0 ч. 55 мин.
Москва
Курский Вокзал
09:21
09:22
31 км.
0 ч. 59 мин.
Серп И Молот
09:25
09:26
32 км.
1 ч. 3 мин.
Нижегородская
09:31
09:31
35 км.
1 ч. 9 мин.
Чухлинка
09:33
09:34
36 км.
1 ч. 11 мин.
Кусково
09:37
09:37
38 км.
1 ч. 15 мин.
Новогиреево
09:40
09:40
39 км.
1 ч. 18 мин.
Реутов
09:43
09:44
41 км.
1 ч. 21 мин.
Никольское
09:47
09:48
43 км.
1 ч. 25 мин.
Салтыковская
09:50
09:51
44 км.
1 ч. 28 мин.
Кучино
09:53
09:54
46 км.
1 ч. 31 мин.
Ольгино
09:56
09:57
47 км.
1 ч. 34 мин.
Железнодорожная
10:00
10:01
48 км.
1 ч. 38 мин.
Черное
10:04
10:04
51 км.
1 ч. 42 мин.
Заря
10:06
10:07
52 км.
1 ч. 44 мин.
Купавна
10:10
10:11
54 км.
1 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 33км
10:13
10:14
56 км.
1 ч. 51 мин.
Электроугли
10:17
10:17
59 км.
1 ч. 55 мин.
Платформа 43км
10:22
10:22
64 км.
2 ч. 0 мин.
Храпуново
10:25
10:26
67 км.
2 ч. 3 мин.
Есино
10:28
10:28
68 км.
2 ч. 6 мин.
Фрязево
10:32
10:33
73 км.
2 ч. 10 мин.
Казанское
10:38
10:39
80 км.
2 ч. 16 мин.
Вохна
10:42
10:43
83 км.
2 ч. 20 мин.
Павловский Посад
10:46
10:47
85 км.
2 ч. 24 мин.
Назарьево
10:52
10:52
91 км.
2 ч. 30 мин.
Дрезна
10:56
10:57
95 км.
2 ч. 34 мин.
Кабаново
11:01
11:01
100 км.
2 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 87км
11:03
11:04
102 км.
2 ч. 41 мин.
Орехово-Зуево
11:07
11:08
104 км.
2 ч. 45 мин.
Крутое
11:11
11:12
106 км.
2 ч. 49 мин.
Воиново
11:17
11:18
111 км.
2 ч. 55 мин.
Усад
11:20
11:20
114 км.
2 ч. 58 мин.
Глубоково
11:24
11:24
117 км.
3 ч. 2 мин.
Покров
11:27
11:28
120 км.
3 ч. 5 мин.
Платформа 113км
11:31
11:32
124 км.
3 ч. 9 мин.
Омутище
11:34
11:35
126 км.
3 ч. 12 мин.
Леоново
11:38
11:39
130 км.
3 ч. 16 мин.
Петушки
11:47
134 км.
3 ч. 25 мин.
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