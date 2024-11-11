Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6663 Крутое — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
07:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
07:11
07:12
2 км.
0 ч. 3 мин.
Остановочный пункт 87км
07:15
07:16
4 км.
0 ч. 7 мин.
Кабаново
07:18
07:18
6 км.
0 ч. 10 мин.
Дрезна
07:22
07:23
11 км.
0 ч. 14 мин.
Назарьево
07:27
07:28
15 км.
0 ч. 19 мин.
Павловский Посад
07:33
07:34
21 км.
0 ч. 25 мин.
Вохна
07:37
07:37
23 км.
0 ч. 29 мин.
Казанское
07:41
07:41
26 км.
0 ч. 33 мин.
Фрязево
07:48
07:49
33 км.
0 ч. 40 мин.
Есино
07:54
07:54
38 км.
0 ч. 46 мин.
Храпуново
07:57
07:57
39 км.
0 ч. 49 мин.
Электроугли
08:04
08:04
48 км.
0 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 33км
08:07
08:08
51 км.
0 ч. 59 мин.
Купавна
08:10
08:11
53 км.
1 ч. 2 мин.
Заря
08:14
08:14
55 км.
1 ч. 6 мин.
Железнодорожная
08:19
08:21
59 км.
1 ч. 11 мин.
Ольгино
08:24
08:25
60 км.
1 ч. 16 мин.
Кучино
08:27
08:27
61 км.
1 ч. 19 мин.
Салтыковская
08:30
08:30
63 км.
1 ч. 22 мин.
Никольское
08:33
08:33
64 км.
1 ч. 25 мин.
Реутов
08:37
08:37
66 км.
1 ч. 29 мин.
Новогиреево
08:40
08:41
68 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
08:43
08:43
69 км.
1 ч. 35 мин.
Чухлинка
08:46
08:46
71 км.
1 ч. 38 мин.
Нижегородская
08:49
08:49
72 км.
1 ч. 41 мин.
Серп И Молот
08:53
08:54
75 км.
1 ч. 45 мин.
Москва
Курский Вокзал
08:57
08:58
76 км.
1 ч. 49 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
09:02
09:02
78 км.
1 ч. 54 мин.
Марьина Роща
09:07
09:08
80 км.
1 ч. 59 мин.
Савеловская
09:10
09:11
82 км.
2 ч. 2 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
09:13
09:14
84 км.
2 ч. 5 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
09:22
09:23
88 км.
2 ч. 14 мин.
Кутузовская
Мцд-4
09:24
09:24
89 км.
2 ч. 16 мин.
Поклонная
09:27
09:27
90 км.
2 ч. 19 мин.
Минская
09:29
09:30
91 км.
2 ч. 21 мин.
Матвеевское
09:33
09:33
93 км.
2 ч. 25 мин.
Аминьевская
09:35
09:36
94 км.
2 ч. 27 мин.
Очаково I
09:38
09:39
95 км.
2 ч. 30 мин.
Мещерская
Киевское Направление
09:41
09:42
97 км.
2 ч. 33 мин.
Солнечная
09:44
09:45
99 км.
2 ч. 36 мин.
Переделкино
09:47
09:47
100 км.
2 ч. 39 мин.
Мичуринец
09:51
09:51
102 км.
2 ч. 43 мин.
Внуково
09:54
09:55
104 км.
2 ч. 46 мин.
Лесной Городок
09:59
10:00
107 км.
2 ч. 51 мин.
Толстопальцево
10:04
10:04
110 км.
2 ч. 56 мин.
Кокошкино
10:06
10:07
111 км.
2 ч. 58 мин.
Санино
10:10
10:11
113 км.
3 ч. 2 мин.
Крекшино
10:13
10:14
114 км.
3 ч. 5 мин.
Победа
10:16
10:16
115 км.
3 ч. 8 мин.
Апрелевка
10:21
117 км.
3 ч. 13 мин.
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