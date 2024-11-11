Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6657 Петушки — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Петушки — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Петушки
06:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Леоново
06:29
06:30
4 км.
0 ч. 6 мин.
Омутище
06:33
06:34
8 км.
0 ч. 10 мин.
Платформа 113км
06:36
06:37
10 км.
0 ч. 13 мин.
Покров
06:40
06:41
14 км.
0 ч. 17 мин.
Глубоково
06:44
06:45
17 км.
0 ч. 21 мин.
Усад
06:49
06:49
20 км.
0 ч. 26 мин.
Воиново
06:51
06:52
23 км.
0 ч. 28 мин.
Крутое
06:57
06:57
28 км.
0 ч. 34 мин.
Орехово-Зуево
07:01
07:02
30 км.
0 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 87км
07:05
07:06
32 км.
0 ч. 42 мин.
Кабаново
07:08
07:08
34 км.
0 ч. 45 мин.
Дрезна
07:12
07:13
39 км.
0 ч. 49 мин.
Назарьево
07:17
07:17
43 км.
0 ч. 54 мин.
Павловский Посад
07:22
07:23
49 км.
0 ч. 59 мин.
Вохна
07:26
07:27
51 км.
1 ч. 3 мин.
Казанское
07:30
07:31
54 км.
1 ч. 7 мин.
Фрязево
07:37
07:38
61 км.
1 ч. 14 мин.
Храпуново
07:45
07:45
68 км.
1 ч. 22 мин.
Платформа 43км
07:48
07:49
71 км.
1 ч. 25 мин.
Электроугли
07:53
07:54
76 км.
1 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 33км
07:57
07:57
79 км.
1 ч. 34 мин.
Купавна
08:00
08:01
81 км.
1 ч. 37 мин.
Заря
08:04
08:05
83 км.
1 ч. 41 мин.
Черное
08:07
08:08
84 км.
1 ч. 44 мин.
Железнодорожная
08:11
08:12
87 км.
1 ч. 48 мин.
Реутов
08:22
08:22
96 км.
1 ч. 59 мин.
Новогиреево
08:25
08:26
98 км.
2 ч. 2 мин.
Нижегородская
08:34
08:34
103 км.
2 ч. 11 мин.
Серп И Молот
08:38
08:39
106 км.
2 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
08:42
08:43
107 км.
2 ч. 19 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
08:47
08:47
109 км.
2 ч. 24 мин.
Марьина Роща
08:52
08:53
111 км.
2 ч. 29 мин.
Савеловская
08:55
08:56
113 км.
2 ч. 32 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
08:58
08:59
115 км.
2 ч. 35 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
09:07
09:08
119 км.
2 ч. 44 мин.
Кутузовская
Мцд-4
09:09
09:09
120 км.
2 ч. 46 мин.
Поклонная
09:12
09:12
121 км.
2 ч. 49 мин.
Минская
09:14
09:15
122 км.
2 ч. 51 мин.
Матвеевское
09:18
09:18
124 км.
2 ч. 55 мин.
Аминьевская
09:20
09:21
125 км.
2 ч. 57 мин.
Очаково I
09:23
09:24
126 км.
3 ч. 0 мин.
Мещерская
Киевское Направление
09:26
09:27
128 км.
3 ч. 3 мин.
Солнечная
09:29
09:30
130 км.
3 ч. 6 мин.
Переделкино
09:32
09:32
131 км.
3 ч. 9 мин.
Мичуринец
09:36
09:36
133 км.
3 ч. 13 мин.
Внуково
09:39
09:40
135 км.
3 ч. 16 мин.
Лесной Городок
09:44
09:45
138 км.
3 ч. 21 мин.
Толстопальцево
09:49
09:49
141 км.
3 ч. 26 мин.
Кокошкино
09:51
09:52
142 км.
3 ч. 28 мин.
Санино
09:55
09:56
144 км.
3 ч. 32 мин.
Крекшино
09:58
09:59
145 км.
3 ч. 35 мин.
Победа
10:01
10:01
146 км.
3 ч. 38 мин.
Апрелевка
10:06
148 км.
3 ч. 43 мин.
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