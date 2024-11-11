Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6629 Ртищево — Балашов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ртищево — Балашов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ртищево 1
07:23
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 4км
07:29
07:30
1 км.
0 ч. 6 мин.
Шуклино
07:34
07:35
3 км.
0 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 108км
07:38
07:38
4 км.
0 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 106км
07:42
07:42
5 км.
0 ч. 19 мин.
Кистендей
07:56
07:57
19 км.
0 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 82км
08:03
08:03
25 км.
0 ч. 40 мин.
Андреевка
08:07
08:08
27 км.
0 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 75км
08:12
08:13
30 км.
0 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 70км
08:17
08:18
34 км.
0 ч. 54 мин.
Аркадак
08:23
08:24
39 км.
1 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 59км
08:29
08:29
43 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 56км
08:33
08:33
45 км.
1 ч. 10 мин.
Летяжевка
08:38
08:39
49 км.
1 ч. 15 мин.
Памятка
08:46
08:47
57 км.
1 ч. 23 мин.
Остановочный пункт 37км
08:52
08:52
62 км.
1 ч. 29 мин.
Пады
08:59
09:00
68 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 22км
09:08
09:08
76 км.
1 ч. 45 мин.
Красная Заря
09:12
09:12
79 км.
1 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 13км
09:16
09:17
84 км.
1 ч. 53 мин.
Балашов
Пассажирский
09:24
09:25
90 км.
2 ч. 1 мин.
Балашов 1
09:34
92 км.
2 ч. 11 мин.
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