Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6626 Балашов — Ртищево на карте со всеми остановками
Расписание поезда Балашов — Ртищево с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Балашов 1
17:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Балашов
Пассажирский
18:01
18:02
2 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 13км
18:08
18:09
8 км.
0 ч. 16 мин.
Красная Заря
18:13
18:13
13 км.
0 ч. 21 мин.
Остановочный пункт 22км
18:17
18:17
16 км.
0 ч. 25 мин.
Пады
18:25
18:26
24 км.
0 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 37км
18:32
18:32
30 км.
0 ч. 40 мин.
Памятка
18:37
18:38
35 км.
0 ч. 45 мин.
Летяжевка
18:46
18:47
43 км.
0 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 56км
18:51
18:52
47 км.
0 ч. 59 мин.
Остановочный пункт 59км
18:55
18:56
49 км.
1 ч. 3 мин.
Аркадак
19:02
19:03
53 км.
1 ч. 10 мин.
Остановочный пункт 70км
19:08
19:08
58 км.
1 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 75км
19:14
19:15
62 км.
1 ч. 22 мин.
Андреевка
19:19
19:20
65 км.
1 ч. 27 мин.
Остановочный пункт 82км
19:22
19:23
67 км.
1 ч. 30 мин.
Кистендей
19:30
19:31
73 км.
1 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 106км
19:46
19:46
87 км.
1 ч. 54 мин.
Остановочный пункт 108км
19:48
19:49
88 км.
1 ч. 56 мин.
Шуклино
19:53
19:54
89 км.
2 ч. 1 мин.
Остановочный пункт 4км
19:58
19:59
91 км.
2 ч. 6 мин.
Ртищево 1
20:06
92 км.
2 ч. 14 мин.
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