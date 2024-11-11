Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6624 Апрелевка — Крутое на карте со всеми остановками
Расписание поезда Апрелевка — Крутое с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Апрелевка
05:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Победа
05:04
05:05
2 км.
0 ч. 3 мин.
Крекшино
05:07
05:08
3 км.
0 ч. 6 мин.
Санино
05:10
05:11
4 км.
0 ч. 9 мин.
Кокошкино
05:14
05:14
6 км.
0 ч. 13 мин.
Толстопальцево
05:16
05:16
7 км.
0 ч. 15 мин.
Лесной Городок
05:20
05:21
10 км.
0 ч. 19 мин.
Внуково
05:26
05:27
13 км.
0 ч. 25 мин.
Мичуринец
05:29
05:30
15 км.
0 ч. 28 мин.
Переделкино
05:33
05:33
17 км.
0 ч. 32 мин.
Солнечная
05:36
05:36
18 км.
0 ч. 35 мин.
Мещерская
Киевское Направление
05:39
05:40
20 км.
0 ч. 38 мин.
Очаково I
05:42
05:43
22 км.
0 ч. 41 мин.
Аминьевская
05:45
05:45
23 км.
0 ч. 44 мин.
Матвеевское
05:47
05:47
24 км.
0 ч. 46 мин.
Минская
05:50
05:51
26 км.
0 ч. 49 мин.
Поклонная
05:53
05:53
27 км.
0 ч. 52 мин.
Кутузовская
Мцд-4
05:56
05:56
28 км.
0 ч. 55 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
05:57
05:58
29 км.
0 ч. 56 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
06:04
06:05
33 км.
1 ч. 3 мин.
Савеловская
06:08
06:08
35 км.
1 ч. 7 мин.
Марьина Роща
06:11
06:11
37 км.
1 ч. 10 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
06:16
06:17
39 км.
1 ч. 15 мин.
Москва
Курский Вокзал
06:20
06:21
41 км.
1 ч. 19 мин.
Серп И Молот
06:24
06:25
42 км.
1 ч. 23 мин.
Нижегородская
06:30
06:30
45 км.
1 ч. 29 мин.
Чухлинка
06:33
06:33
46 км.
1 ч. 32 мин.
Кусково
06:36
06:36
48 км.
1 ч. 35 мин.
Новогиреево
06:39
06:39
49 км.
1 ч. 38 мин.
Реутов
06:42
06:43
51 км.
1 ч. 41 мин.
Никольское
06:46
06:47
53 км.
1 ч. 45 мин.
Салтыковская
06:49
06:50
54 км.
1 ч. 48 мин.
Кучино
06:52
06:53
56 км.
1 ч. 51 мин.
Ольгино
06:55
06:56
57 км.
1 ч. 54 мин.
Железнодорожная
06:59
07:00
58 км.
1 ч. 58 мин.
Черное
07:03
07:04
61 км.
2 ч. 2 мин.
Заря
07:06
07:06
62 км.
2 ч. 5 мин.
Купавна
07:09
07:10
64 км.
2 ч. 8 мин.
Остановочный пункт 33км
07:13
07:13
66 км.
2 ч. 12 мин.
Электроугли
07:16
07:17
69 км.
2 ч. 15 мин.
Платформа 43км
07:22
07:22
74 км.
2 ч. 21 мин.
Храпуново
07:25
07:26
77 км.
2 ч. 24 мин.
Фрязево
07:31
07:32
84 км.
2 ч. 30 мин.
Казанское
07:37
07:38
91 км.
2 ч. 36 мин.
Вохна
07:41
07:42
94 км.
2 ч. 40 мин.
Павловский Посад
07:45
08:03
96 км.
2 ч. 44 мин.
Назарьево
08:08
08:08
102 км.
3 ч. 7 мин.
Дрезна
08:12
08:13
106 км.
3 ч. 11 мин.
Кабаново
08:17
08:18
111 км.
3 ч. 16 мин.
Остановочный пункт 87км
08:20
08:20
113 км.
3 ч. 19 мин.
Орехово-Зуево
08:23
08:25
115 км.
3 ч. 22 мин.
Крутое
08:30
117 км.
3 ч. 29 мин.
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