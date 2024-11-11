Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6609 Крутое — Апрелевка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Крутое — Апрелевка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Крутое
04:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орехово-Зуево
04:13
04:14
2 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 87км
04:17
04:18
4 км.
0 ч. 8 мин.
Кабаново
04:20
04:20
6 км.
0 ч. 11 мин.
Дрезна
04:24
04:25
11 км.
0 ч. 15 мин.
Назарьево
04:29
04:29
15 км.
0 ч. 20 мин.
Павловский Посад
04:34
04:35
21 км.
0 ч. 25 мин.
Вохна
04:38
04:39
23 км.
0 ч. 29 мин.
Казанское
04:42
04:43
26 км.
0 ч. 33 мин.
Фрязево
04:49
04:50
33 км.
0 ч. 40 мин.
Храпуново
04:57
04:57
40 км.
0 ч. 48 мин.
Платформа 43км
05:00
05:01
43 км.
0 ч. 51 мин.
Электроугли
05:05
05:06
48 км.
0 ч. 56 мин.
Остановочный пункт 33км
05:09
05:09
51 км.
1 ч. 0 мин.
Купавна
05:12
05:13
53 км.
1 ч. 3 мин.
Заря
05:15
05:16
55 км.
1 ч. 6 мин.
Железнодорожная
05:20
05:21
59 км.
1 ч. 11 мин.
Ольгино
05:24
05:25
60 км.
1 ч. 15 мин.
Кучино
05:27
05:27
61 км.
1 ч. 18 мин.
Салтыковская
05:30
05:30
63 км.
1 ч. 21 мин.
Никольское
05:33
05:33
64 км.
1 ч. 24 мин.
Реутов
05:37
05:37
66 км.
1 ч. 28 мин.
Новогиреево
05:40
05:41
68 км.
1 ч. 31 мин.
Кусково
05:43
05:43
69 км.
1 ч. 34 мин.
Чухлинка
05:46
05:46
71 км.
1 ч. 37 мин.
Нижегородская
05:49
05:49
72 км.
1 ч. 40 мин.
Серп И Молот
05:53
05:54
75 км.
1 ч. 44 мин.
Москва
Курский Вокзал
05:57
05:58
76 км.
1 ч. 48 мин.
Площадь Трех Вокзалов
Каланчевская
06:02
06:02
78 км.
1 ч. 53 мин.
Марьина Роща
06:07
06:08
80 км.
1 ч. 58 мин.
Савеловская
06:10
06:11
82 км.
2 ч. 1 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
06:13
06:14
84 км.
2 ч. 4 мин.
Москва-Сити
Мцд-4
06:22
06:23
88 км.
2 ч. 13 мин.
Кутузовская
Мцд-4
06:24
06:24
89 км.
2 ч. 15 мин.
Поклонная
06:27
06:27
90 км.
2 ч. 18 мин.
Минская
06:29
06:30
91 км.
2 ч. 20 мин.
Матвеевское
06:33
06:33
93 км.
2 ч. 24 мин.
Аминьевская
06:35
06:36
94 км.
2 ч. 26 мин.
Очаково I
06:38
06:39
95 км.
2 ч. 29 мин.
Мещерская
Киевское Направление
06:41
06:42
97 км.
2 ч. 32 мин.
Солнечная
06:44
06:45
99 км.
2 ч. 35 мин.
Переделкино
06:47
06:47
100 км.
2 ч. 38 мин.
Мичуринец
06:51
06:51
102 км.
2 ч. 42 мин.
Внуково
06:54
06:55
104 км.
2 ч. 45 мин.
Лесной Городок
06:59
07:00
107 км.
2 ч. 50 мин.
Толстопальцево
07:04
07:04
110 км.
2 ч. 55 мин.
Кокошкино
07:06
07:07
111 км.
2 ч. 57 мин.
Санино
07:10
07:11
113 км.
3 ч. 1 мин.
Крекшино
07:13
07:14
114 км.
3 ч. 4 мин.
Победа
07:16
07:16
115 км.
3 ч. 7 мин.
Апрелевка
07:21
117 км.
3 ч. 12 мин.
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