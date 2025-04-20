Маршрут следования и продажа билетов
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07:20
3 ч. 16 мин.
10:36
5
Маршрут следования поезда 659Б Могилев — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Могилев — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Могилев 1
07:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Несета
08:36
08:37
85 км.
1 ч. 16 мин.
Елизово
08:54
08:55
105 км.
1 ч. 34 мин.
Осиповичи 1
09:20
09:21
130 км.
2 ч. 0 мин.
Минск
Пассажирский
10:36
227 км.
3 ч. 16 мин.
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