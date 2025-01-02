Маршрут следования и продажа билетов
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18:53
0 ч. 51 мин.
19:44
12
Маршрут следования поезда 6592 Кобралово — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Кобралово — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Кобралово
18:53
0 км.
0 ч. 0 мин.
Антропшино
18:59
19:00
6 км.
0 ч. 6 мин.
Павловск
19:06
19:07
11 км.
0 ч. 13 мин.
Царское Село
19:11
19:12
14 км.
0 ч. 18 мин.
Детскосельская
19:14
19:15
16 км.
0 ч. 21 мин.
Паровозный Музей
19:19
19:20
21 км.
0 ч. 26 мин.
Шушары
19:22
19:23
23 км.
0 ч. 29 мин.
Купчино
19:25
19:26
25 км.
0 ч. 32 мин.
Проспект Славы
19:29
19:29
27 км.
0 ч. 36 мин.
Воздухоплавательный Парк
19:34
19:34
31 км.
0 ч. 41 мин.
Боровая
19:37
19:39
32 км.
0 ч. 44 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
19:44
33 км.
0 ч. 51 мин.
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