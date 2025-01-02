Маршрут следования и продажа билетов
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17:50
0 ч. 51 мин.
18:41
12
Маршрут следования поезда 6591 Санкт-Петербург — Кобралово на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Кобралово с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
17:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
17:55
17:56
1 км.
0 ч. 5 мин.
Воздухоплавательный Парк
17:59
17:59
2 км.
0 ч. 9 мин.
Проспект Славы
18:04
18:04
6 км.
0 ч. 14 мин.
Купчино
18:07
18:08
8 км.
0 ч. 17 мин.
Шушары
18:10
18:11
10 км.
0 ч. 20 мин.
Паровозный Музей
18:13
18:14
12 км.
0 ч. 23 мин.
Детскосельская
18:18
18:18
17 км.
0 ч. 28 мин.
Царское Село
18:21
18:22
19 км.
0 ч. 31 мин.
Павловск
18:26
18:27
22 км.
0 ч. 36 мин.
Антропшино
18:32
18:33
27 км.
0 ч. 42 мин.
Кобралово
18:41
33 км.
0 ч. 51 мин.
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