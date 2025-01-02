Маршрут следования и продажа билетов
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19:46
0 ч. 47 мин.
20:33
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Маршрут следования поезда 6572 Антропшино — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Антропшино — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Антропшино
19:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Павловск
19:54
19:55
5 км.
0 ч. 8 мин.
Царское Село
19:59
20:00
8 км.
0 ч. 13 мин.
Детскосельская
20:02
20:03
10 км.
0 ч. 16 мин.
Паровозный Музей
20:07
20:08
15 км.
0 ч. 21 мин.
Шушары
20:10
20:11
17 км.
0 ч. 24 мин.
Купчино
20:13
20:14
19 км.
0 ч. 27 мин.
Проспект Славы
20:17
20:17
21 км.
0 ч. 31 мин.
Воздухоплавательный Парк
20:22
20:22
25 км.
0 ч. 36 мин.
Боровая
20:25
20:27
26 км.
0 ч. 39 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
20:33
27 км.
0 ч. 47 мин.
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