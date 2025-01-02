Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6549 Санкт-Петербург — Павловск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
13:25
0 ч. 37 мин.
14:02
10
Маршрут следования поезда 6549 Санкт-Петербург — Павловск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Павловск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
13:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
13:30
13:31
1 км.
0 ч. 5 мин.
Воздухоплавательный Парк
13:34
13:34
2 км.
0 ч. 9 мин.
Проспект Славы
13:39
13:39
6 км.
0 ч. 14 мин.
Купчино
13:42
13:43
8 км.
0 ч. 17 мин.
Шушары
13:45
13:46
10 км.
0 ч. 20 мин.
Паровозный Музей
13:48
13:49
12 км.
0 ч. 23 мин.
Детскосельская
13:53
13:53
17 км.
0 ч. 28 мин.
Царское Село
13:56
13:57
19 км.
0 ч. 31 мин.
Павловск
14:02
22 км.
0 ч. 37 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Павловск Распечатать расписание поезда