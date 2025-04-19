Маршрут следования и продажа билетов
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12:20
0 ч. 39 мин.
12:59
10
Маршрут следования поезда 6534 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
12:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
12:25
12:26
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
12:28
12:29
5 км.
0 ч. 8 мин.
Паровозный Музей
12:33
12:34
10 км.
0 ч. 13 мин.
Шушары
12:36
12:37
12 км.
0 ч. 16 мин.
Купчино
12:40
12:41
14 км.
0 ч. 20 мин.
Проспект Славы
12:43
12:44
16 км.
0 ч. 23 мин.
Воздухоплавательный Парк
12:49
12:49
20 км.
0 ч. 29 мин.
Боровая
12:53
12:54
21 км.
0 ч. 33 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
12:59
22 км.
0 ч. 39 мин.
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