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Расписание поезда Архангельск — Обозерская с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Архангельск-Город 08:19 0 км. 0 ч. 0 мин. Смольный Буян 08:24 3 мин. 08:27 2 км. 0 ч. 5 мин. Остановочный пункт 1127км 08:32 1 мин. 08:33 5 км. 0 ч. 13 мин. Лесозавод 08:36 1 мин. 08:37 6 км. 0 ч. 17 мин. Бакарица 08:41 1 мин. 08:42 8 км. 0 ч. 22 мин. Депо 08:47 1 мин. 08:48 11 км. 0 ч. 28 мин. Исакогорка 08:52 3 мин. 08:55 12 км. 0 ч. 33 мин. Остановочный пункт 1113км 09:02 1 мин. 09:03 16 км. 0 ч. 43 мин. Остановочный Пункт 1112км 09:06 1 мин. 09:07 17 км. 0 ч. 47 мин. Илес 09:12 3 мин. 09:15 19 км. 0 ч. 53 мин. Остановочный пункт 1106км 09:19 1 мин. 09:20 21 км. 1 ч. 0 мин. Брусеница 09:25 2 мин. 09:27 26 км. 1 ч. 6 мин. Остановочный пункт 1096км 09:32 1 мин. 09:33 30 км. 1 ч. 13 мин. Тундра 09:44 2 мин. 09:46 40 км. 1 ч. 25 мин. Разъезд 1076км 09:55 1 мин. 09:56 46 км. 1 ч. 36 мин. Ломовое 10:03 2 мин. 10:05 55 км. 1 ч. 44 мин. Разъезд 1059км 10:14 1 мин. 10:15 63 км. 1 ч. 55 мин. Лиственничный 10:20 2 мин. 10:22 66 км. 2 ч. 1 мин. Холмогорская 10:33 1 мин. 10:34 75 км. 2 ч. 14 мин. Малька 10:42 1 мин. 10:43 81 км. 2 ч. 23 мин. Разъезд 1028км 10:57 1 мин. 10:58 91 км. 2 ч. 38 мин. Пермилово 11:05 14 мин. 11:19 99 км. 2 ч. 46 мин. Разъезд 1008км 11:29 11 мин. 11:40 109 км. 3 ч. 10 мин. Обозерская 11:49 117 км. 3 ч. 30 мин.