Маршрут следования и продажа билетов
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08:19
3 ч. 30 мин.
11:49
24
Маршрут следования поезда 6523 Архангельск — Обозерская на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Обозерская с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
08:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смольный Буян
08:24
08:27
2 км.
0 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 1127км
08:32
08:33
5 км.
0 ч. 13 мин.
Лесозавод
08:36
08:37
6 км.
0 ч. 17 мин.
Бакарица
08:41
08:42
8 км.
0 ч. 22 мин.
Депо
08:47
08:48
11 км.
0 ч. 28 мин.
Исакогорка
08:52
08:55
12 км.
0 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 1113км
09:02
09:03
16 км.
0 ч. 43 мин.
Остановочный Пункт 1112км
09:06
09:07
17 км.
0 ч. 47 мин.
Илес
09:12
09:15
19 км.
0 ч. 53 мин.
Остановочный пункт 1106км
09:19
09:20
21 км.
1 ч. 0 мин.
Брусеница
09:25
09:27
26 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 1096км
09:32
09:33
30 км.
1 ч. 13 мин.
Тундра
09:44
09:46
40 км.
1 ч. 25 мин.
Разъезд 1076км
09:55
09:56
46 км.
1 ч. 36 мин.
Ломовое
10:03
10:05
55 км.
1 ч. 44 мин.
Разъезд 1059км
10:14
10:15
63 км.
1 ч. 55 мин.
Лиственничный
10:20
10:22
66 км.
2 ч. 1 мин.
Холмогорская
10:33
10:34
75 км.
2 ч. 14 мин.
Малька
10:42
10:43
81 км.
2 ч. 23 мин.
Разъезд 1028км
10:57
10:58
91 км.
2 ч. 38 мин.
Пермилово
11:05
11:19
99 км.
2 ч. 46 мин.
Разъезд 1008км
11:29
11:40
109 км.
3 ч. 10 мин.
Обозерская
11:49
117 км.
3 ч. 30 мин.
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