Маршрут следования и продажа билетов
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20:56
1 ч. 38 мин.
22:34
15
Маршрут следования поезда 6521 Таганрог — Ростов-на-Дону на карте со всеми остановками
Расписание поезда Таганрог — Ростов-на-Дону с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Таганрог
20:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
21:06
21:07
4 км.
0 ч. 10 мин.
Михайловка
21:10
21:11
6 км.
0 ч. 14 мин.
Бессергеновка
21:14
21:14
11 км.
0 ч. 18 мин.
Вареновка
21:17
21:17
12 км.
0 ч. 21 мин.
Приморка
21:20
21:20
14 км.
0 ч. 24 мин.
Морская
21:25
21:26
17 км.
0 ч. 29 мин.
Мержаново
21:32
21:32
20 км.
0 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 1300км
21:35
21:35
22 км.
0 ч. 39 мин.
Морской Чулек
21:38
21:39
24 км.
0 ч. 42 мин.
Синявская
21:44
21:45
27 км.
0 ч. 48 мин.
Хапры
21:59
22:00
46 км.
1 ч. 3 мин.
Первомайская
22:12
22:12
54 км.
1 ч. 16 мин.
Гниловская
22:18
22:19
56 км.
1 ч. 22 мин.
Ростов
Главный
22:34
61 км.
1 ч. 38 мин.
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