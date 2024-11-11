Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6520 Ростов-на-Дону — Таганрог. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
08:28
1 ч. 29 мин.
09:57
14
Маршрут следования поезда 6520 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
08:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
08:37
08:38
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
08:42
08:42
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
08:47
08:48
7 км.
0 ч. 19 мин.
Хапры
08:55
08:56
14 км.
0 ч. 27 мин.
Синявская
09:10
09:11
33 км.
0 ч. 42 мин.
Мержаново
09:17
09:17
41 км.
0 ч. 49 мин.
Морская
09:24
09:25
44 км.
0 ч. 56 мин.
Приморка
09:29
09:30
47 км.
1 ч. 1 мин.
Вареновка
09:32
09:33
49 км.
1 ч. 4 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
09:42
09:44
56 км.
1 ч. 14 мин.
Мебельный Комбинат
09:48
09:48
57 км.
1 ч. 20 мин.
Красный Котельщик
09:51
09:52
58 км.
1 ч. 23 мин.
Таганрог
09:57
59 км.
1 ч. 29 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ростов-на-Дону → Таганрог Распечатать расписание поезда