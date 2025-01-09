Маршрут следования и продажа билетов
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08:50
0 ч. 37 мин.
09:27
10
Маршрут следования поезда 6516 Павловск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Павловск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Павловск
08:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Царское Село
08:55
08:56
3 км.
0 ч. 5 мин.
Детскосельская
08:58
08:59
5 км.
0 ч. 8 мин.
Паровозный Музей
09:03
09:04
10 км.
0 ч. 13 мин.
Шушары
09:06
09:07
12 км.
0 ч. 16 мин.
Купчино
09:09
09:10
14 км.
0 ч. 19 мин.
Проспект Славы
09:13
09:13
16 км.
0 ч. 23 мин.
Воздухоплавательный Парк
09:18
09:18
20 км.
0 ч. 28 мин.
Боровая
09:21
09:23
21 км.
0 ч. 31 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
09:27
22 км.
0 ч. 37 мин.
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