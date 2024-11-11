Маршрут следования и продажа билетов
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16:37
1 ч. 38 мин.
18:15
19
Маршрут следования поезда 6514 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
16:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
16:46
16:47
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
16:51
16:51
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
16:55
16:56
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
17:03
17:04
14 км.
0 ч. 26 мин.
Недвиговка
17:12
17:13
24 км.
0 ч. 35 мин.
Синявская
17:22
17:23
33 км.
0 ч. 45 мин.
Морской Чулек
17:26
17:26
36 км.
0 ч. 49 мин.
Остановочный пункт 1300км
17:29
17:30
38 км.
0 ч. 52 мин.
Мержаново
17:33
17:34
40 км.
0 ч. 56 мин.
Морская
17:40
17:41
43 км.
1 ч. 3 мин.
Приморка
17:45
17:46
46 км.
1 ч. 8 мин.
Вареновка
17:48
17:49
48 км.
1 ч. 11 мин.
Бессергеновка
17:52
17:52
49 км.
1 ч. 15 мин.
Михайловка
17:55
17:56
54 км.
1 ч. 18 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
18:01
18:02
56 км.
1 ч. 24 мин.
Мебельный Комбинат
18:06
18:06
57 км.
1 ч. 29 мин.
Красный Котельщик
18:09
18:10
58 км.
1 ч. 32 мин.
Таганрог
18:15
59 км.
1 ч. 38 мин.
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