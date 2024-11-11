Маршрут следования и продажа билетов
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18:20
1 ч. 28 мин.
19:48
12
Маршрут следования поезда 6512 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
18:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
18:29
18:30
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
18:34
18:34
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
18:38
18:39
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
18:45
18:46
14 км.
0 ч. 25 мин.
Недвиговка
18:54
18:55
24 км.
0 ч. 34 мин.
Синявская
19:04
19:05
33 км.
0 ч. 44 мин.
Приморка
19:21
19:21
48 км.
1 ч. 1 мин.
Вареновка
19:24
19:24
50 км.
1 ч. 4 мин.
Михайловка
19:30
19:31
55 км.
1 ч. 10 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
19:36
19:38
57 км.
1 ч. 16 мин.
Таганрог
19:48
61 км.
1 ч. 28 мин.
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