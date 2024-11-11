Маршрут следования и продажа билетов
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19:00
1 ч. 53 мин.
20:53
22
Маршрут следования поезда 6510 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
19:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
19:09
19:10
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
19:14
19:14
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
19:18
19:19
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
19:25
19:26
14 км.
0 ч. 25 мин.
Сафьяново
19:31
19:32
19 км.
0 ч. 31 мин.
Недвиговка
19:37
19:37
23 км.
0 ч. 37 мин.
Танаис
19:40
19:40
26 км.
0 ч. 40 мин.
Синявская
19:47
19:48
31 км.
0 ч. 47 мин.
Морской Чулек
19:51
19:51
34 км.
0 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 1300км
19:54
19:55
36 км.
0 ч. 54 мин.
Мержаново
19:58
19:59
38 км.
0 ч. 58 мин.
Остановочный пункт 1295км
20:01
20:01
39 км.
1 ч. 1 мин.
Морская
20:06
20:07
41 км.
1 ч. 6 мин.
Приморка
20:11
20:12
44 км.
1 ч. 11 мин.
Вареновка
20:14
20:15
46 км.
1 ч. 14 мин.
Бессергеновка
20:18
20:18
47 км.
1 ч. 18 мин.
Михайловка
20:21
20:22
52 км.
1 ч. 21 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
20:27
20:40
54 км.
1 ч. 27 мин.
Мебельный Комбинат
20:44
20:44
55 км.
1 ч. 44 мин.
Красный Котельщик
20:47
20:48
56 км.
1 ч. 47 мин.
Таганрог
20:53
57 км.
1 ч. 53 мин.
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