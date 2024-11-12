Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6506 Канаш — Чебоксары на карте со всеми остановками
Расписание поезда Канаш — Чебоксары с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Канаш
14:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш Восточный
14:45
14:46
1 км.
0 ч. 4 мин.
Остановочный пункт Калиновка
15:12
15:12
2 км.
0 ч. 31 мин.
Атыково
15:18
15:19
3 км.
0 ч. 37 мин.
Платформа 74км
15:24
15:25
7 км.
0 ч. 43 мин.
Траки
15:34
15:35
14 км.
0 ч. 53 мин.
Цивильск
15:47
15:48
26 км.
1 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 46км
15:53
15:54
30 км.
1 ч. 12 мин.
Янорсово
15:59
15:59
33 км.
1 ч. 18 мин.
Разъезд 38км
16:07
16:08
37 км.
1 ч. 26 мин.
Хорнвары
16:12
16:12
39 км.
1 ч. 31 мин.
Остановочный пункт 32км
16:17
16:18
388 км.
1 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 28км
16:22
16:22
389 км.
1 ч. 41 мин.
Шоркино
16:27
16:28
390 км.
1 ч. 46 мин.
Мижеры
16:32
16:32
393 км.
1 ч. 51 мин.
Ишлей
16:38
16:39
397 км.
1 ч. 57 мин.
Чебоксары 2
Пост 9 км
16:49
16:50
403 км.
2 ч. 8 мин.
Чебоксары
17:04
409 км.
2 ч. 23 мин.
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