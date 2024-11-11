Маршрут следования и продажа билетов
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11:51
1 ч. 37 мин.
13:28
18
Маршрут следования поезда 6504 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
11:51
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
12:00
12:01
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
12:05
12:05
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
12:09
12:13
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
12:20
12:21
14 км.
0 ч. 29 мин.
Синявская
12:35
12:36
33 км.
0 ч. 44 мин.
Морской Чулек
12:39
12:39
36 км.
0 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 1300км
12:42
12:43
38 км.
0 ч. 51 мин.
Мержаново
12:46
12:47
40 км.
0 ч. 55 мин.
Морская
12:52
12:53
43 км.
1 ч. 1 мин.
Приморка
12:57
12:58
46 км.
1 ч. 6 мин.
Вареновка
13:00
13:01
48 км.
1 ч. 9 мин.
Бессергеновка
13:04
13:04
49 км.
1 ч. 13 мин.
Михайловка
13:07
13:08
54 км.
1 ч. 16 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
13:13
13:15
56 км.
1 ч. 22 мин.
Мебельный Комбинат
13:19
13:19
57 км.
1 ч. 28 мин.
Красный Котельщик
13:22
13:23
58 км.
1 ч. 31 мин.
Таганрог
13:28
59 км.
1 ч. 37 мин.
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