Маршрут следования и продажа билетов
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05:45
0 ч. 42 мин.
06:27
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Маршрут следования поезда 6503 Санкт-Петербург — Антропшино на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Антропшино с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
05:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Боровая
05:49
05:50
1 км.
0 ч. 4 мин.
Воздухоплавательный Парк
05:53
05:53
2 км.
0 ч. 8 мин.
Проспект Славы
05:58
05:58
6 км.
0 ч. 13 мин.
Купчино
06:01
06:01
8 км.
0 ч. 16 мин.
Шушары
06:04
06:04
10 км.
0 ч. 19 мин.
Паровозный Музей
06:07
06:07
12 км.
0 ч. 22 мин.
Детскосельская
06:11
06:12
17 км.
0 ч. 26 мин.
Царское Село
06:14
06:15
19 км.
0 ч. 29 мин.
Павловск
06:19
06:20
22 км.
0 ч. 34 мин.
Антропшино
06:27
27 км.
0 ч. 42 мин.
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