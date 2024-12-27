Маршрут следования и продажа билетов
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06:35
1 ч. 37 мин.
08:12
19
Маршрут следования поезда 6502 Ростов-на-Дону — Таганрог на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ростов-на-Дону — Таганрог с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ростов
Главный
06:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Темерник
06:44
06:45
4 км.
0 ч. 9 мин.
Остановочный пункт 1337км
06:49
06:49
5 км.
0 ч. 14 мин.
Ростов-Западный
06:53
06:54
7 км.
0 ч. 18 мин.
Хапры
07:00
07:01
14 км.
0 ч. 25 мин.
Синявская
07:15
07:16
33 км.
0 ч. 40 мин.
Морской Чулек
07:19
07:19
36 км.
0 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 1300км
07:22
07:23
38 км.
0 ч. 47 мин.
Мержаново
07:26
07:27
40 км.
0 ч. 51 мин.
Остановочный пункт 1295км
07:29
07:29
41 км.
0 ч. 54 мин.
Морская
07:34
07:35
43 км.
0 ч. 59 мин.
Приморка
07:39
07:40
46 км.
1 ч. 4 мин.
Вареновка
07:42
07:43
48 км.
1 ч. 7 мин.
Бессергеновка
07:46
07:46
49 км.
1 ч. 11 мин.
Михайловка
07:49
07:50
54 км.
1 ч. 14 мин.
Таганрог-Пассажирский
Новый Вокзал
07:57
07:59
56 км.
1 ч. 22 мин.
Мебельный Комбинат
08:03
08:03
57 км.
1 ч. 28 мин.
Красный Котельщик
08:06
08:07
58 км.
1 ч. 31 мин.
Таганрог
08:12
59 км.
1 ч. 37 мин.
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