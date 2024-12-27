Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6501 Чебоксары — Канаш на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чебоксары — Канаш с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чебоксары
07:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Чебоксары 2
Пост 9 км
07:20
07:21
6 км.
0 ч. 10 мин.
Ишлей
07:31
07:32
12 км.
0 ч. 21 мин.
Мижеры
07:38
07:38
16 км.
0 ч. 28 мин.
Шоркино
07:42
07:43
19 км.
0 ч. 32 мин.
Остановочный пункт 28км
07:48
07:48
20 км.
0 ч. 38 мин.
Остановочный пункт 32км
07:53
07:54
21 км.
0 ч. 43 мин.
Хорнвары
07:59
07:59
370 км.
0 ч. 49 мин.
Разъезд 38км
08:04
08:05
372 км.
0 ч. 54 мин.
Янорсово
08:10
08:10
376 км.
1 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 46км
08:15
08:16
379 км.
1 ч. 5 мин.
Цивильск
08:22
08:23
383 км.
1 ч. 12 мин.
Траки
08:38
08:47
395 км.
1 ч. 28 мин.
Платформа 74км
08:54
08:54
402 км.
1 ч. 44 мин.
Атыково
08:58
08:58
406 км.
1 ч. 48 мин.
Остановочный пункт Калиновка
09:03
09:04
407 км.
1 ч. 53 мин.
Канаш Восточный
09:34
09:35
408 км.
2 ч. 24 мин.
Канаш
09:39
409 км.
2 ч. 29 мин.
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