Маршрут следования и продажа билетов
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16:57
3 ч. 47 мин.
20:44
40
Маршрут следования поезда 6461 Керамик — Нижний Тагил на карте со всеми остановками
Расписание поезда Керамик — Нижний Тагил с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Керамик
16:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вторчермет
17:00
17:01
1 км.
0 ч. 3 мин.
Уктус
17:04
17:05
2 км.
0 ч. 7 мин.
Ботаническая
17:07
17:08
3 км.
0 ч. 10 мин.
Лесотехническая
17:11
17:12
6 км.
0 ч. 14 мин.
Шарташ
17:17
17:18
7 км.
0 ч. 20 мин.
Первомайская
17:21
17:22
8 км.
0 ч. 24 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
17:26
17:31
10 км.
0 ч. 29 мин.
Виз
17:36
17:37
12 км.
0 ч. 39 мин.
Электродепо
17:40
17:41
14 км.
0 ч. 43 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
17:46
17:47
17 км.
0 ч. 49 мин.
Огородная
17:53
17:54
19 км.
0 ч. 56 мин.
Шувакиш
17:58
17:59
21 км.
1 ч. 1 мин.
Гать
18:03
18:04
25 км.
1 ч. 6 мин.
Исеть
18:12
18:13
30 км.
1 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 479км
18:17
18:18
33 км.
1 ч. 20 мин.
Сагра
18:22
18:23
37 км.
1 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 472км
18:25
18:26
39 км.
1 ч. 28 мин.
Аять
18:29
18:30
40 км.
1 ч. 32 мин.
Остановочный пункт 466км
18:34
18:35
43 км.
1 ч. 37 мин.
Таватуй
18:39
18:40
46 км.
1 ч. 42 мин.
Калиново
18:49
18:50
53 км.
1 ч. 52 мин.
Мурзинка
18:56
18:57
57 км.
1 ч. 59 мин.
Верх-Нейвинск
19:06
19:07
65 км.
2 ч. 9 мин.
Нейво-Рудянская
19:16
19:17
73 км.
2 ч. 19 мин.
Нейва
19:21
19:22
76 км.
2 ч. 24 мин.
Шурала
19:29
19:30
82 км.
2 ч. 32 мин.
Остановочный пункт 419км
19:34
19:35
84 км.
2 ч. 37 мин.
Невьянск
19:41
19:43
90 км.
2 ч. 44 мин.
Быньговский
19:53
19:54
101 км.
2 ч. 56 мин.
Таволги
20:01
20:02
106 км.
3 ч. 4 мин.
Остановочный пункт 392км
20:05
20:06
109 км.
3 ч. 8 мин.
Анатольская
20:09
20:10
111 км.
3 ч. 12 мин.
Совхоз Леневский
20:14
20:15
116 км.
3 ч. 17 мин.
Шайтанка
20:19
20:20
120 км.
3 ч. 22 мин.
Монзино
20:24
20:25
122 км.
3 ч. 27 мин.
Садоводы
20:28
20:29
124 км.
3 ч. 31 мин.
Старатель
20:33
20:34
127 км.
3 ч. 36 мин.
Остановочный пункт 365км
20:39
20:40
131 км.
3 ч. 42 мин.
Нижний Тагил
20:44
133 км.
3 ч. 47 мин.
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