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Расписание поезда Керамик — Нижний Тагил с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Керамик 16:57 0 км. 0 ч. 0 мин. Вторчермет 17:00 1 мин. 17:01 1 км. 0 ч. 3 мин. Уктус 17:04 1 мин. 17:05 2 км. 0 ч. 7 мин. Ботаническая 17:07 1 мин. 17:08 3 км. 0 ч. 10 мин. Лесотехническая 17:11 1 мин. 17:12 6 км. 0 ч. 14 мин. Шарташ 17:17 1 мин. 17:18 7 км. 0 ч. 20 мин. Первомайская 17:21 1 мин. 17:22 8 км. 0 ч. 24 мин. Екатеринбург

Пассажирский 17:26 5 мин. 17:31 10 км. 0 ч. 29 мин. Виз 17:36 1 мин. 17:37 12 км. 0 ч. 39 мин. Электродепо 17:40 1 мин. 17:41 14 км. 0 ч. 43 мин. Екатеринбург-Сортировочный 17:46 1 мин. 17:47 17 км. 0 ч. 49 мин. Огородная 17:53 1 мин. 17:54 19 км. 0 ч. 56 мин. Шувакиш 17:58 1 мин. 17:59 21 км. 1 ч. 1 мин. Гать 18:03 1 мин. 18:04 25 км. 1 ч. 6 мин. Исеть 18:12 1 мин. 18:13 30 км. 1 ч. 15 мин. Остановочный пункт 479км 18:17 1 мин. 18:18 33 км. 1 ч. 20 мин. Сагра 18:22 1 мин. 18:23 37 км. 1 ч. 25 мин. Остановочный пункт 472км 18:25 1 мин. 18:26 39 км. 1 ч. 28 мин. Аять 18:29 1 мин. 18:30 40 км. 1 ч. 32 мин. Остановочный пункт 466км 18:34 1 мин. 18:35 43 км. 1 ч. 37 мин. Таватуй 18:39 1 мин. 18:40 46 км. 1 ч. 42 мин. Калиново 18:49 1 мин. 18:50 53 км. 1 ч. 52 мин. Мурзинка 18:56 1 мин. 18:57 57 км. 1 ч. 59 мин. Верх-Нейвинск 19:06 1 мин. 19:07 65 км. 2 ч. 9 мин. Нейво-Рудянская 19:16 1 мин. 19:17 73 км. 2 ч. 19 мин. Нейва 19:21 1 мин. 19:22 76 км. 2 ч. 24 мин. Шурала 19:29 1 мин. 19:30 82 км. 2 ч. 32 мин. Остановочный пункт 419км 19:34 1 мин. 19:35 84 км. 2 ч. 37 мин. Невьянск 19:41 2 мин. 19:43 90 км. 2 ч. 44 мин. Быньговский 19:53 1 мин. 19:54 101 км. 2 ч. 56 мин. Таволги 20:01 1 мин. 20:02 106 км. 3 ч. 4 мин. Остановочный пункт 392км 20:05 1 мин. 20:06 109 км. 3 ч. 8 мин. Анатольская 20:09 1 мин. 20:10 111 км. 3 ч. 12 мин. Совхоз Леневский 20:14 1 мин. 20:15 116 км. 3 ч. 17 мин. Шайтанка 20:19 1 мин. 20:20 120 км. 3 ч. 22 мин. Монзино 20:24 1 мин. 20:25 122 км. 3 ч. 27 мин. Садоводы 20:28 1 мин. 20:29 124 км. 3 ч. 31 мин. Старатель 20:33 1 мин. 20:34 127 км. 3 ч. 36 мин. Остановочный пункт 365км 20:39 1 мин. 20:40 131 км. 3 ч. 42 мин. Нижний Тагил 20:44 133 км. 3 ч. 47 мин.