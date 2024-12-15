Маршрут следования и продажа билетов
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06:41
3 ч. 33 мин.
10:14
33
Маршрут следования поезда 6450 Нижний Тагил — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижний Тагил — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижний Тагил
06:41
0 км.
0 ч. 0 мин.
Остановочный пункт 365км
06:47
06:48
2 км.
0 ч. 6 мин.
Старатель
06:54
06:55
6 км.
0 ч. 13 мин.
Садоводы
06:59
07:00
9 км.
0 ч. 18 мин.
Монзино
07:04
07:05
11 км.
0 ч. 23 мин.
Шайтанка
07:08
07:09
13 км.
0 ч. 27 мин.
Совхоз Леневский
07:15
07:16
17 км.
0 ч. 34 мин.
Анатольская
07:24
07:25
22 км.
0 ч. 43 мин.
Остановочный пункт 392км
07:30
07:31
24 км.
0 ч. 49 мин.
Таволги
07:34
07:35
27 км.
0 ч. 53 мин.
Быньговский
07:42
07:43
32 км.
1 ч. 1 мин.
Невьянск
07:53
07:55
43 км.
1 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 419км
08:02
08:03
49 км.
1 ч. 21 мин.
Шурала
08:06
08:07
51 км.
1 ч. 25 мин.
Нейва
08:12
08:13
57 км.
1 ч. 31 мин.
Нейво-Рудянская
08:17
08:18
60 км.
1 ч. 36 мин.
Верх-Нейвинск
08:27
08:29
68 км.
1 ч. 46 мин.
Мурзинка
08:38
08:39
76 км.
1 ч. 57 мин.
Калиново
08:44
08:45
80 км.
2 ч. 3 мин.
Таватуй
08:53
08:54
87 км.
2 ч. 12 мин.
Остановочный пункт 466км
08:58
08:59
90 км.
2 ч. 17 мин.
Аять
09:03
09:15
93 км.
2 ч. 22 мин.
Остановочный пункт 472км
09:18
09:19
94 км.
2 ч. 37 мин.
Сагра
09:22
09:23
96 км.
2 ч. 41 мин.
Остановочный пункт 479км
09:27
09:28
100 км.
2 ч. 46 мин.
Исеть
09:32
09:33
103 км.
2 ч. 51 мин.
Гать
09:41
09:42
108 км.
3 ч. 0 мин.
Шувакиш
09:46
09:47
112 км.
3 ч. 5 мин.
Огородная
09:50
09:51
114 км.
3 ч. 9 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
09:58
09:59
116 км.
3 ч. 17 мин.
Электродепо
10:03
10:04
119 км.
3 ч. 22 мин.
Виз
10:08
10:09
121 км.
3 ч. 27 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
10:14
123 км.
3 ч. 33 мин.
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