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Расписание поезда Нижний Тагил — Екатеринбург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Нижний Тагил 06:41 0 км. 0 ч. 0 мин. Остановочный пункт 365км 06:47 1 мин. 06:48 2 км. 0 ч. 6 мин. Старатель 06:54 1 мин. 06:55 6 км. 0 ч. 13 мин. Садоводы 06:59 1 мин. 07:00 9 км. 0 ч. 18 мин. Монзино 07:04 1 мин. 07:05 11 км. 0 ч. 23 мин. Шайтанка 07:08 1 мин. 07:09 13 км. 0 ч. 27 мин. Совхоз Леневский 07:15 1 мин. 07:16 17 км. 0 ч. 34 мин. Анатольская 07:24 1 мин. 07:25 22 км. 0 ч. 43 мин. Остановочный пункт 392км 07:30 1 мин. 07:31 24 км. 0 ч. 49 мин. Таволги 07:34 1 мин. 07:35 27 км. 0 ч. 53 мин. Быньговский 07:42 1 мин. 07:43 32 км. 1 ч. 1 мин. Невьянск 07:53 2 мин. 07:55 43 км. 1 ч. 12 мин. Остановочный пункт 419км 08:02 1 мин. 08:03 49 км. 1 ч. 21 мин. Шурала 08:06 1 мин. 08:07 51 км. 1 ч. 25 мин. Нейва 08:12 1 мин. 08:13 57 км. 1 ч. 31 мин. Нейво-Рудянская 08:17 1 мин. 08:18 60 км. 1 ч. 36 мин. Верх-Нейвинск 08:27 2 мин. 08:29 68 км. 1 ч. 46 мин. Мурзинка 08:38 1 мин. 08:39 76 км. 1 ч. 57 мин. Калиново 08:44 1 мин. 08:45 80 км. 2 ч. 3 мин. Таватуй 08:53 1 мин. 08:54 87 км. 2 ч. 12 мин. Остановочный пункт 466км 08:58 1 мин. 08:59 90 км. 2 ч. 17 мин. Аять 09:03 12 мин. 09:15 93 км. 2 ч. 22 мин. Остановочный пункт 472км 09:18 1 мин. 09:19 94 км. 2 ч. 37 мин. Сагра 09:22 1 мин. 09:23 96 км. 2 ч. 41 мин. Остановочный пункт 479км 09:27 1 мин. 09:28 100 км. 2 ч. 46 мин. Исеть 09:32 1 мин. 09:33 103 км. 2 ч. 51 мин. Гать 09:41 1 мин. 09:42 108 км. 3 ч. 0 мин. Шувакиш 09:46 1 мин. 09:47 112 км. 3 ч. 5 мин. Огородная 09:50 1 мин. 09:51 114 км. 3 ч. 9 мин. Екатеринбург-Сортировочный 09:58 1 мин. 09:59 116 км. 3 ч. 17 мин. Электродепо 10:03 1 мин. 10:04 119 км. 3 ч. 22 мин. Виз 10:08 1 мин. 10:09 121 км. 3 ч. 27 мин. Екатеринбург

Пассажирский 10:14 123 км. 3 ч. 33 мин.