Маршрут следования и продажа билетов
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07:56
3 ч. 59 мин.
11:55
40
Маршрут следования поезда 6447 Керамик — Нижний Тагил на карте со всеми остановками
Расписание поезда Керамик — Нижний Тагил с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Керамик
07:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вторчермет
07:59
08:00
1 км.
0 ч. 3 мин.
Уктус
08:03
08:04
2 км.
0 ч. 7 мин.
Ботаническая
08:06
08:07
3 км.
0 ч. 10 мин.
Лесотехническая
08:10
08:11
6 км.
0 ч. 14 мин.
Шарташ
08:16
08:17
7 км.
0 ч. 20 мин.
Первомайская
08:20
08:21
8 км.
0 ч. 24 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
08:25
08:33
10 км.
0 ч. 29 мин.
Виз
08:38
08:39
12 км.
0 ч. 42 мин.
Электродепо
08:42
08:43
14 км.
0 ч. 46 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
08:48
08:49
17 км.
0 ч. 52 мин.
Огородная
08:55
08:56
19 км.
0 ч. 59 мин.
Шувакиш
09:00
09:01
21 км.
1 ч. 4 мин.
Гать
09:05
09:06
25 км.
1 ч. 9 мин.
Исеть
09:13
09:27
30 км.
1 ч. 17 мин.
Остановочный пункт 479км
09:31
09:32
33 км.
1 ч. 35 мин.
Сагра
09:35
09:36
37 км.
1 ч. 39 мин.
Остановочный пункт 472км
09:38
09:39
39 км.
1 ч. 42 мин.
Аять
09:42
09:43
40 км.
1 ч. 46 мин.
Остановочный пункт 466км
09:47
09:48
43 км.
1 ч. 51 мин.
Таватуй
09:52
09:53
46 км.
1 ч. 56 мин.
Калиново
10:01
10:02
53 км.
2 ч. 5 мин.
Мурзинка
10:07
10:08
57 км.
2 ч. 11 мин.
Верх-Нейвинск
10:16
10:17
65 км.
2 ч. 20 мин.
Нейво-Рудянская
10:26
10:27
73 км.
2 ч. 30 мин.
Нейва
10:31
10:32
76 км.
2 ч. 35 мин.
Шурала
10:38
10:39
82 км.
2 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 419км
10:42
10:43
84 км.
2 ч. 46 мин.
Невьянск
10:49
10:50
90 км.
2 ч. 53 мин.
Быньговский
10:59
11:00
101 км.
3 ч. 3 мин.
Таволги
11:07
11:08
106 км.
3 ч. 11 мин.
Остановочный пункт 392км
11:12
11:13
109 км.
3 ч. 16 мин.
Анатольская
11:17
11:18
111 км.
3 ч. 21 мин.
Совхоз Леневский
11:23
11:24
116 км.
3 ч. 27 мин.
Шайтанка
11:28
11:29
120 км.
3 ч. 32 мин.
Монзино
11:34
11:35
122 км.
3 ч. 38 мин.
Садоводы
11:39
11:40
124 км.
3 ч. 43 мин.
Старатель
11:44
11:45
127 км.
3 ч. 48 мин.
Остановочный пункт 365км
11:50
11:51
131 км.
3 ч. 54 мин.
Нижний Тагил
11:55
133 км.
3 ч. 59 мин.
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