Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 16 июля 2025 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 6447 Керамик — Нижний Тагил . Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Расписание поезда Керамик — Нижний Тагил с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути: Керамик 07:56 0 км. 0 ч. 0 мин. Вторчермет 07:59 1 мин. 08:00 1 км. 0 ч. 3 мин. Уктус 08:03 1 мин. 08:04 2 км. 0 ч. 7 мин. Ботаническая 08:06 1 мин. 08:07 3 км. 0 ч. 10 мин. Лесотехническая 08:10 1 мин. 08:11 6 км. 0 ч. 14 мин. Шарташ 08:16 1 мин. 08:17 7 км. 0 ч. 20 мин. Первомайская 08:20 1 мин. 08:21 8 км. 0 ч. 24 мин. Екатеринбург

Пассажирский 08:25 8 мин. 08:33 10 км. 0 ч. 29 мин. Виз 08:38 1 мин. 08:39 12 км. 0 ч. 42 мин. Электродепо 08:42 1 мин. 08:43 14 км. 0 ч. 46 мин. Екатеринбург-Сортировочный 08:48 1 мин. 08:49 17 км. 0 ч. 52 мин. Огородная 08:55 1 мин. 08:56 19 км. 0 ч. 59 мин. Шувакиш 09:00 1 мин. 09:01 21 км. 1 ч. 4 мин. Гать 09:05 1 мин. 09:06 25 км. 1 ч. 9 мин. Исеть 09:13 14 мин. 09:27 30 км. 1 ч. 17 мин. Остановочный пункт 479км 09:31 1 мин. 09:32 33 км. 1 ч. 35 мин. Сагра 09:35 1 мин. 09:36 37 км. 1 ч. 39 мин. Остановочный пункт 472км 09:38 1 мин. 09:39 39 км. 1 ч. 42 мин. Аять 09:42 1 мин. 09:43 40 км. 1 ч. 46 мин. Остановочный пункт 466км 09:47 1 мин. 09:48 43 км. 1 ч. 51 мин. Таватуй 09:52 1 мин. 09:53 46 км. 1 ч. 56 мин. Калиново 10:01 1 мин. 10:02 53 км. 2 ч. 5 мин. Мурзинка 10:07 1 мин. 10:08 57 км. 2 ч. 11 мин. Верх-Нейвинск 10:16 1 мин. 10:17 65 км. 2 ч. 20 мин. Нейво-Рудянская 10:26 1 мин. 10:27 73 км. 2 ч. 30 мин. Нейва 10:31 1 мин. 10:32 76 км. 2 ч. 35 мин. Шурала 10:38 1 мин. 10:39 82 км. 2 ч. 42 мин. Остановочный пункт 419км 10:42 1 мин. 10:43 84 км. 2 ч. 46 мин. Невьянск 10:49 1 мин. 10:50 90 км. 2 ч. 53 мин. Быньговский 10:59 1 мин. 11:00 101 км. 3 ч. 3 мин. Таволги 11:07 1 мин. 11:08 106 км. 3 ч. 11 мин. Остановочный пункт 392км 11:12 1 мин. 11:13 109 км. 3 ч. 16 мин. Анатольская 11:17 1 мин. 11:18 111 км. 3 ч. 21 мин. Совхоз Леневский 11:23 1 мин. 11:24 116 км. 3 ч. 27 мин. Шайтанка 11:28 1 мин. 11:29 120 км. 3 ч. 32 мин. Монзино 11:34 1 мин. 11:35 122 км. 3 ч. 38 мин. Садоводы 11:39 1 мин. 11:40 124 км. 3 ч. 43 мин. Старатель 11:44 1 мин. 11:45 127 км. 3 ч. 48 мин. Остановочный пункт 365км 11:50 1 мин. 11:51 131 км. 3 ч. 54 мин. Нижний Тагил 11:55 133 км. 3 ч. 59 мин.