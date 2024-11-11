Маршрут следования и продажа билетов
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12:01
1 ч. 24 мин.
13:25
16
Маршрут следования поезда 6442 Мурзинка — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурзинка — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурзинка
12:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калиново
12:06
12:07
4 км.
0 ч. 5 мин.
Таватуй
12:15
12:16
11 км.
0 ч. 14 мин.
Остановочный пункт 466км
12:20
12:21
14 км.
0 ч. 19 мин.
Аять
12:26
12:27
17 км.
0 ч. 25 мин.
Остановочный пункт 472км
12:30
12:31
18 км.
0 ч. 29 мин.
Сагра
12:34
12:35
20 км.
0 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 479км
12:39
12:40
24 км.
0 ч. 38 мин.
Исеть
12:44
12:45
27 км.
0 ч. 43 мин.
Гать
12:52
12:53
32 км.
0 ч. 51 мин.
Шувакиш
12:58
12:59
36 км.
0 ч. 57 мин.
Огородная
13:02
13:03
38 км.
1 ч. 1 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
13:10
13:11
40 км.
1 ч. 9 мин.
Электродепо
13:15
13:16
43 км.
1 ч. 14 мин.
Виз
13:19
13:20
45 км.
1 ч. 18 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
13:25
47 км.
1 ч. 24 мин.
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