Маршрут следования и продажа билетов
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05:48
1 ч. 33 мин.
07:21
16
Маршрут следования поезда 6441 Екатеринбург — Мурзинка на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Мурзинка с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
05:48
0 км.
0 ч. 0 мин.
Виз
05:53
05:54
2 км.
0 ч. 5 мин.
Электродепо
05:57
05:58
4 км.
0 ч. 9 мин.
Екатеринбург-Сортировочный
06:03
06:04
7 км.
0 ч. 15 мин.
Огородная
06:11
06:12
9 км.
0 ч. 23 мин.
Шувакиш
06:16
06:17
11 км.
0 ч. 28 мин.
Гать
06:22
06:23
15 км.
0 ч. 34 мин.
Исеть
06:32
06:33
20 км.
0 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 479км
06:38
06:39
23 км.
0 ч. 50 мин.
Сагра
06:43
06:44
27 км.
0 ч. 55 мин.
Остановочный пункт 472км
06:48
06:49
29 км.
1 ч. 0 мин.
Аять
06:55
06:56
30 км.
1 ч. 7 мин.
Остановочный пункт 466км
07:00
07:01
33 км.
1 ч. 12 мин.
Таватуй
07:05
07:06
36 км.
1 ч. 17 мин.
Калиново
07:14
07:15
43 км.
1 ч. 26 мин.
Мурзинка
07:21
47 км.
1 ч. 33 мин.
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