Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6434 Владимир — Ковров на карте со всеми остановками
Расписание поезда Владимир — Ковров с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Владимир
16:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Автоприбор
16:51
16:52
2 км.
0 ч. 5 мин.
Второво
17:06
17:07
26 км.
0 ч. 20 мин.
Камешково
17:16
17:17
40 км.
0 ч. 30 мин.
Новки I
17:21
17:22
45 км.
0 ч. 35 мин.
Ковров 1
17:31
59 км.
0 ч. 45 мин.
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