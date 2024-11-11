Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 6433 Ковров — Владимир на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ковров — Владимир с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ковров 1
17:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Новки I
17:50
17:51
14 км.
0 ч. 10 мин.
Камешково
17:54
17:55
19 км.
0 ч. 14 мин.
Второво
18:06
18:07
33 км.
0 ч. 26 мин.
Автоприбор
18:20
18:21
57 км.
0 ч. 40 мин.
Владимир
18:26
59 км.
0 ч. 46 мин.
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